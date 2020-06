NOTTI MAGICHE, RAI 3/ La critica si divide: chi lo esalta e chi lo trova retorico

Pubblicità

Notti magiche ha debuttato nelle sale cinematografiche italiane durante l’8 novembre 2018. Il primo fine settimana, l’incasso del film è stato piuttosto soddisfacente, dal momento che è riuscito a racimolare oltre 650mila euro. In totale comunque, i soldi incassati da questa produzione sono stati 1.241.806 euro, un risultato abbastanza buono. Per quanto riguarda la critica professionale, il film ha avuto critiche miste, con alcuni che hanno esaltato il racconto ed altri che l’hanno trovato retorico e blando. Alla regia troviamo uno dei maestri del cinema italiano di fine millennio, Paolo Virzì. Notti magiche è l’ultimo film di Virzì in ordine cronologico, questi aveva debuttato dietro la macchina da presa nel 1994 con La bella vita. Il suo film cult rimane Ovosodo del 1997, ma comunque ha diretto tanti altri capolavori tra cui Tutta la vita davanti, Il capitale umano e La pazza gioia.

Info e orario del film

Notti Magiche è una pellicola che andrà in onda oggi, 5 giugno, dalle ore 21:20 su Rai 3. Il film è stato diretto dall’acclamato regista Paolo Virzì ed appartiene al genere commedia. Virzì si è occupato anche di scrivere il soggetto di questa pellicola che ha debuttato nelle sale cinematografiche italiane durante l’anno 2018. La sceneggiatura della pellicola è stata curata da Paolo Virzì in compagnia di Francesca Archibugi e Francesco Piccolo. Il cast del film contiene al suo interno numerosi volti noti del panorama cinematografico italiano come ad esempio Roberto Herlitzka, Giancarlo Giannini, Ornella Muti, Marina Rocco, Giulio Berruti e Paolo Sassanelli. La fotografia del film è stata curata da Vladan Radovic mentre il montaggio è stato realizzato da Jacopo Quadri. La colonna sonora è stata composta dal fratello del regista, vale a dire Carlo Virzì.

Notti Magiche, la trama del film

Ecco la trama di Notti Magiche. Siamo a Roma, durante l’anno 1990. Si sta svolgendo il campionato mondiale di calcio del 1990, un evento che accompagna le sere di tutti gli italiani, amanti del pallone. Il 3 luglio, durante la nota partita di semifinale tra Italia ed Argentina, un produttore cinematografico viene improvvisamente trovato morto nelle acque del Tevere. L’evento sembra scuotere il paese ma neanche molto, dal momento che sono tutti impegnati con le partite di quei giorni. Tuttavia, ci sono ben due sospettati di questo omicidio, due giovani sceneggiatori che sono riusciti ad ottenere la finale del Premio Solinas, ambizioso riconoscimento dedicata alla scrittura per il cinema.

Il film propone allo spettatore un viaggio a ritroso percorrendo quelle che sono state le avventure dei due sceneggiatori ed il loro eventuale ruolo nella morte del produttore cinematografico. Ecco che viene mostrata quindi una storia d’amore, amicizia, passione, scherzi e molto altro ancora, riuscendo a creare un piccolo quadro della situazione cinematografica italiana di quel tempo, ormai in declino dopo le glorie del passato.

Video, il trailer di Notti Magiche

