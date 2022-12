Notting Hill/ Su Rete 4 il film con Hugh Grant e Julia Roberts

Notting Hill va in onda oggi, 23 dicembre, su Rete 4 a partire dalle ore 21.25. Ci troviamo di fronte a una celebre pellicola sentimentale prodotta da Duncan Kenworthy nel 1999 tra USA e Regno Unito, diretta da Roger Michell. Nel film spiccano i ruoli degli amati Hugh Grant e Julia Roberts, in collaborazione con Gina McKee, Emma Chambers e James Dreyfus.

Il film Notting Hill prende il nome dal quartiere dove avvengono le vicende narrate. La pellicola è ancora oggi considerata uno dei progetti di maggior successo della cinematografia sentimentale, con numerosi premi e riconoscimenti a testimoniare. L’opera Notting Hill ha infatti ricevuto 3 candidature sia ai Golden Globe del 2000 che agli Empire Awards del medesimo anno. Anche il botteghino sorride alla pellicola; vennero superati i 350 milioni di dollari, ben oltre i soli 42 milioni di dollari spesi per la realizzazione.

Notting Hill, la trama del film

La storia di Notting Hill vede protagonista una bellissima attrice in carriera di nome Anna Scott, interessata da un incontro destinato a cambiarle per sempre la vita. In un momento di relax, decide di visitare le strade di Londra e si imbatte in una simpatica libreria gestita da un uomo di nome William Thacker. Nel parlare di letteratura e romanzi, all’uomo bastano pochi sguardi per innamorarsi follemente della donna, al punto di cercare in tutti i modi di conquistarla. Purtroppo però la strada verso il cuore di Anna sarà colpa di ostacoli, anche dal punto di vista sentimentale. Inizialmente infatti l’attrice rifiuterà più volte le provocazioni dell’uomo, anche perché impegnata con un attore di nome Jeff.

Quando la relazione si chiude William tenta nuovamente un approccio verso di lei, ma ancora una volta il tentativo si rivela vano. Le cose sembrano cambiare quando è proprio Anna a recarsi a casa dell’uomo, in preda alla disperazione a causa di uno scandalo personale per alcune foto datate. I due passano la notte insieme ma gli impegni lavorativi portano la donna a rifiutare nuovamente William. Quest’ultimo cerca anche nuove frequentazioni ma non riesce mai a trovare quello che solo Anna riusciva a dargli. Quando la donna sta per partire per un nuovo progetto lavorativo, l’uomo vince l’orgoglio e si presenta alla conferenza stampa con la donna protagonista. La implora di non partire e le dichiara tutto il suo amore; questa volta Anna non ammette esitazioni e inizieranno insieme la più grande storia d’amore.

Gli errori nel film

Notting Hill è senza dubbio uno dei capolavori della cinematografia romantica, non mancano però alcuni errori ravvisati dagli utenti della rete e relativi alle riprese. Già nella scena iniziale, nella libreria di William è presenta una bacheca con delle commissioni da fare. Nelle inquadrature successive, il contenuto cambia ogni volta. Bizzarra sempre nella libreria la scena dove senza ragione 3 libri dedicati alla Germania, e presenti sul tavolo, spariscono per poi apparire nuovamente.











