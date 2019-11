Nova/ Video, “Resta” gli aprirà la finale di Sanremo Giovani? (Italia Sì)

Nova, ovvero Davide Ferlito, presenta a Sanremo Giovani 2019 Resta, una canzone pop moderno, che ricorda un po’ lo stile di Fedez, anche nella voce oltre che nella strumentazione e nel sound. Anche Nova è siciliano, catanese, anche lui è un rapper-trapper, di 23 anni. Ha cominciato a improvvisare rappando su basi hip hop sin da piccolo, ma con uno sguardo attento anche al cantautorato italiano, che ascoltavano spesso a casa. E fin da piccolo si divertiva, come lui stesso ha dichiarato, a scrivere testi su basi musicali o su musiche composte da lui. E per questo a un certo punto ha pensato che doveva provarci, doveva buttarsi in un’avventura musicale, perché se non ci avesse almeno provato se ne sarebbe sicuramente pentito amaramente. E per questo oggi è un cantante e cantautore molto determinato, non ha paura di mettersi in gioco e di rischiare il tutto e per tutto. Con la canzone Capirai, un pezzo rap, su YouTube ha ricevuto più di 47 mila visualizzazioni.

Nova, Italia Sì: il tipico rapper moderno

Nova è il tipico rapper moderno, canta nello stile più in voga negli ultimissimi anni, la sua voce ha un tono freddo, come disincantato. E fiumi di parole scorrono lungo la sua musica. Il ritmo è sincopato, elettronico, continuo. È un cantante che potrebbe contribuire a creare quella scia musicale che consacrerebbe il rap moderno e la trap a Sanremo, appassionando i patiti del genere e, chissà, magari anche nuovi ascoltatori e spettatori da casa. Un cantante commerciale, senza dubbio, e un tipo di artista ancora nuovo nella storia musicale di Sanremo, facilmente vendibile sul mercato.

