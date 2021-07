Novak Djokovic eliminato alle Olimpiadi/ Sfuma Golden Slam “Mi sento malissimo…”

NOVAK DJOKOVIC ELIMINATO DAL TEDESCO ZVEREV

Novak Djokovic si è visto sfumare la possibilità di vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi Tokyo di 2020. Il tennista serbo, infatti, si è dovuto arrendere davanti al tedesco Alexander Zverev, quinto nel ranking mondiale, per un risultato finale di 1-6, 6-3, 6-1. Un verdetto inaspettato, che ha stupito tutti i devoti della pallina gialla, dato che Nole stava giocando al suo meglio e veniva da tre finali vinte degli Slam – inclusa l’ultima a Wimbledon contro l’italiano Matteo Berrettini. Zverev, ora, se la vedrà con il russo Karen Kachanov nella finale per l’oro, mentre Djokovic invece si giocherà la medaglia di bronzo contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta, undicesimo nel ranking ATP. “Sei uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Mi spiace davvero”, queste le parole del tedesco alla fine del match, riprese dalle telecamere di Eurosport. Un dispiacere che nasce dal fatto che Djokovic non potrà più battere un record unico nella storia del tennis maschile.

Invece Novak Djokovic ha dichiarato: “Mi sento malissimo in questo momento ma questo è lo sport. Zverev ha giocato meglio. Ha servito molto bene; mentre il mio servizio è crollato nel corso del secondo set. A quel punto il mio avversario mi ha rifilato otto game di fila”.

NOVAK DJOKOVIC DICE ADDIO AL GOLDEN SLAM

Infatti, con questa sconfitta inaspettata, Novak Djokovic non potrà ottenere il così soprannominato “Golden Slam”, ossia la vittoria di tutti e quattro gli Slam della stagione e la medaglia d’oro alle olimpiadi nella stessa stagione sportiva. Un record, come riportato poc’anzi, che non è stato battuto da nessun tennista uomo nella storia dello sport tennistico. Nel femminile, invece, l’unica a riuscirci fu Steffi Graf, atleta tedesca di Mannheim, nel 1988. Nonostante ciò, il serbo potrà comunque ottenere il “Grande Slam” vincendo l’ultima competizione dell’anno: ossia gli US Open, che inizieranno il prossimo 30 agosto e si disputeranno negli Stati Uniti sui campi in DecoTurf di Flushing Meadows a New York.

