Diretta Berrettini Djokovic/ Finale Wimbledon 2021 streaming video tv: per la storia

DIRETTA BERRETTINI DJOKOVIC: FINALE DA SOGNO!

Oggi domenica 11 luglio la diretta della finale Berrettini Djokovic sarà il primo grande atto di una memorabile domenica di sport, perché il torneo di Wimbledon 2021 vede la prima apparizione di un tennista italiano all’ultimo atto del singolare maschile del più importante torneo di tennis al mondo. L’appuntamento con la diretta di Berrettini Djokovic è fissato in calendario alle ore 15.00 naturalmente sul campo Centrale di Wimbledon, dove si disputerà la partita fra Matteo Berrettini e Novak Djokovic.

Comunque vada, Matteo Berrettini ha già scritto la storia del tennis italiano essendo il primo nostro finalista a Wimbledon, ma naturalmente sarebbe un peccato fermarsi sul più bello: oggi la storia può diventare leggenda, per l’Italia sarebbe il primo successo in un torneo del Grande Slam da 45 anni a questa parte e il primo di sempre in tornei diversi dal Roland Garoros. Il feeling di Matteo Berrettini con l’erba di Londra è indiscutibile, come dimostrano le undici vittorie consecutive tra il torneo del Queen’s (tradizionale ‘apripista’ di Wimbledon) e i Championships. Certo, adesso ci sarà da superare il durissimo ostacolo Novak Djokovic per fare la storia – e Nole vuole farla a sua volta perché ha nel mirino il Grande Slam -, ma di certo la diretta di Berrettini Djokovic ci regalerà emozioni indimenticabili.

DIRETTA BERRETTINI DJOKOVIC STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE WIMBLEDON 2021

La diretta tv di Berrettini Djokovic, finale maschile di Wimbledon 2021, sarà garantita naturalmente da Sky Sport, che detiene i diritti per la trasmissione di tutto il torneo londinese del Grande Slam. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, che sarà garantita tramite il sito o l’applicazione di Sky Go. La grande notizia è tuttavia legata alla possibilità di vedere la finale Berrettini Djokovic anche in chiaro su Tv8, in modo da permettere a tutti di seguire il tennista romano a caccia del sogno a Wimbledon.

DIRETTA BERRETTINI DJOKOVIC: RISULTATI E CONTESTO

La diretta della finale Berrettini Djokovic metterà di fronte i due tennisti che in questo torneo di Wimbledon 2021 hanno dimostrato di essere i più forti. Rievochiamo allora il cammino di Matteo Berrettini verso questo storico traguardo. L’azzurro ha avuto bisogno di quattro set per piegare al primo turno l’argentino Pella, poi ha iniziato a macinare vittorie in tre soli set: al secondo turno contro l’olandese Van de Zandschulp, al terzo turno contro lo sloveno Bedene e agli ottavi di finale contro il bielorusso Ivashka.

Sono serviti quattro set invece a Berrettini per vincere ai quarti contro il canadese Auger-Aliassime e infine venerdì la semifinale contro il polacco Hurkacz, successo comunque più che meritato, con la perla del 6-0 nel secondo set. Dall’altra parte abbiamo un Novak Djokovic che punta al Grande Slam con la sua straordinaria capacità di non sbagliare mai nei momenti decisivi di una partita: lo ha dimostrato nella semifinale con Denis Shapovalov, che il canadese ha giocato sostanzialmente alla pari per tutta la partita, ma dalla quale è uscito sconfitto in tre soli set. Sono dettagli che in una finale di Wimbledon possono fare la differenza e Djokovic è sicuramente più abituato a giocarle rispetto a Berrettini…

