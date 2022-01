NOVARA JAZZ/ Andrea Ciceri ESATOMIC! in concerto il 27 gennaio

È iniziata una lunga stagione di musica per Novara e il pubblico del jazz.

Andrea Ciceri ESATOMIC!’è un progetto di musica originale che vede il leader Andrea Ciceri nelle vesti di compositore e arrangiatore, oltre che di musicista. Il 27 gennaio si esibiscono a Novara all’Opificio di via Gnifetti 45/A.

Il gruppo, di recente formazione, interpreta brani inediti dal carattere contemporaneo e dai riferimenti eterogenei, rielaborando e rimescolando in una visione e poetica personale alcuni contributi, principalmente di stampo avanguardistico, del panorama jazzistico dagli anni ’60 in poi.

Il repertorio ruota attorno ad una suite, Suite n.1, che trae ispirazione dal potenziale evocativo dei titoli dei suoi diversi movimenti (versi o frammenti di un breve componimento poetico), di cui la musica vuole essere rappresentazione.

Andrea Ciceri – sax alto, sax soprano, flauto, composizioni Mario Mariotti – tromba, flicorno

Francesco Chiapperini – Clarinetto basso, flauto

Simone Quatrana – pianoforte

Andrea Grossi – contrabbasso Fabrizio Carriero – batteria

Ingresso libero | Green Pass obbligatorio | Prenotazione al 0321 1640587

E inoltre…

I direttori di NovaraJazz Corrado Beldì e Riccardo Cigolotti annunciano un intenso calendario con oltre 25 appuntamenti musicali e non solo.

La Stagione 2021 | 2022 darà l’opportunità di scegliere tra diversi modi di vivere il jazz così da accontentare i fan accaniti, i neofiti, i curiosi, gli studenti, gli insegnanti, i giovani e i meno giovani.

STAGIONE 2021 | 2022

Continua e cresce, nella stagione 2021 | 2022, la collaborazione tra NovaraJazz e lo Spazio Nòva (Viale Ferrucci, 2) con un intenso calendario di concerti per l’autunno e l’inverno.

Da sabato 23 ottobre al 2 aprile:

CLAUDIA CALDARANO & SIMONE GRAZIANO − DAVIDE MERLINO − SIMONE QUATRANA − HELY − RE:EARTH ENSEMBLE − JELLY ROLL − GIORGIO LI CALZI & MANUEL ZIGANTE − CHRIS PITSIOKOS MEETS ARARAT − VLADIMIR TARASOV − TRIO CORRESPONDENCES − BERRYS TRIO

APERITIVO IN… JAZZ!

Si torna a riempire i teatri e si riparte con gli appuntamenti della domenica (11.30) al Piccolo Coccia (Piazza Martiri, 2).

THE SYCAMORE − SIMONE ALESSANDRINI − FRANCESCO FIORENZANI − NORMA ENSEMBLE − CATERINA LAZAGNA TRIO − A NIGHT FOR MILES − EN SOUVENIR DE MILAN

TASTE OF JAZZ

Per un aperitivo serale a ritmo di jazz, sono tornati i Taste of Jazz delle 20.00 a Opificio Cucina e Bottega (Via Gnifetti, 45/a), locale nato con la vocazione di luogo di spettacolo, oltre che di ristorazione. Taste of Jazz, appuntamenti in cui musica, cibo e vino si fondono in un vero tripudio di sensi.

SADE MANGIARACINA − LUCA SEGALA QUADRIPHONIX 4ET − TAMASHI PIGIAMA − ANDREA CICERI ESATOMIC! − GBF QUARTET − FRANCESCO CHIAPPERINI ON THE BARE ROCKS AND GLACIERS − AB QUARTET − MARCO ROTTOLI SEPTET

I biglietti per i concerti a Nòva della Stagione 2021 | 2022 e per gli Aperitivi in…Jazz! sono acquistabili in prevendita a questo link e presso la biglietteria del Teatro Coccia (Via Fratelli Rosselli, 47, Novara) negli orari di apertura, con riduzioni per chi è iscritto alla Membership.

