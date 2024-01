Novara, litiga con la moglie e si dà fuoco: gravissimo al CTO/ Ferita anche la compagna e i due figli

E’ gravissimo un uomo di Novara che si è dato fuoco dopo aver litigato con la propria moglie. Come si legge su diverse testate online in questi minuti, a cominciare dal sito del Corriere della Sera, la vittima sarebbe al momento ricoverata presso il CTO di Torino, dopo essere stato soccorso in condizioni disperate.

Il personale sanitario ha rinvenuto l’uomo, un 50enne, gravemente ustionato e in condizioni molto critiche, e il trasferimento presso il noto ospedale del capoluogo piemontese è avvenuto tramite l’elicottero dell’ambulanza, a conferma di quanto la situazione fosse grave. L’episodio, secondo quanto scrive ancora il quotidiano di Via Solferino, è avvenuto attorno alla mezzanotte di ieri, fra venerdì 19 e sabato 20 gennaio 2024, nel quartiere popolare di S. Agabio. In un primo tempo si era parlato di uno scoppio di una bombola di gas che aveva appunto ferito il 50enne, ma in seguito è emersa la verità, appunto che si sarebbe trattato di un gesto volontario.

LITIGA CON LA MOGLIE E SI DÀ FUOCO: GRAVISSIMO AL CTO DI TORINO. UN CASO SIMILE A GUALTIERI

La vittima avrebbe litigato in maniera molto pesante con la moglie, dopo di che si sarebbe dato fuoco, anche se non è ben chiaro come. Si sa che anche la donna e i due figli della coppia hanno riportato delle ustioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai medici, anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, con l’avvio immediato delle indagini per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

L’episodio giunge a poche ore da un fatto simile, avvenuto a Gualtieri, comune in provincia di Reggio Calabria. Nella mattinata di ieri, in Piazza Bentivoglio, un 61enne del posto ha cercato di togliersi la vita cospargendosi di liquido infiammabile all’interno della sua auto, per poi darsi fuoco. L’uomo è stato soccorso con delle ustioni molto serie, per essere poi portato presso l’ospedale Guastalla in condizioni gravi, e si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

