Incendio a Malagrotta: a fuoco l’impianto dei rifiuti di Roma/ Colonna di fumo visibile da km

Incendio a Malagrotta, nel sito di stoccaggio dei rifiuti, che nel pomeriggio di oggi, 24 dicembre, è stato avvolto dalla fiamme. La nuvola di fumo è visibile anche a molti chilometri di distanza, come spiega Rai News: nei video pubblicati sui social si vedono le fiamme diventare sempre più grandi e si sentono esplosioni. Dalla sala operativa del Comando di Roma dei Vigili del fuoco sono partite immediatamente quattro squadre con al seguito due Autobotti, una Autoscala, il Carro Schiuma, il Carro Autoprotettori, il Funzionario di guardia ed il capo turno provinciale: difficile la gestione delle fiamme per gli esperti.

L’incendio si è sviluppato all’interno dell’impianto di stoccaggio dei rifiuti. Sono stati impegnati 40 vigili del fuoco, al lavoro con 13 mezzi. È stato chiesto anche l’aiuto della Direzione regionale VVF Lazio per l’invio di personale del gruppo operativo subacquei con i mezzi di movimento terra. Sono arrivati sul posto anche i carabinieri della stazione di Roma Ponte Galeria e della compagnia di Ostia, ai quali sono state affidate le indagini. Il settore interessato dalle fiamme è il TMB1.

Incendio a Malagrotta: altissima colonna di fumo

Non è chiaro cosa abbia scatenato l’incendio a Malagrotta: restano da accertare le cause di cosa abbia scaturito le fiamme nell’impianto dei rifiuti. Come spiega Roma Today, il fuoco potrebbe essere partito da un silos. Le indagini potranno però dare risposte concrete solamente quando le fiamme saranno definitivamente spente. Al momento, comunque, non risultano esserci feriti o persone intossicate. Le squadre Arpa sono state attivate per installare i campionatori necessari per il monitoraggio della qualità dell’aria.

A Malagrotta si è recata anche l’assessora ai rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi: con lei anche il direttore generale di Ama, Alessandro Filippi e alcuni consiglieri municipali. La altissima colonna di fumo provocata dall’incendio è visibile da molti chilometri: questa potrebbe anche spostarsi verso il nord, raggiungendo il viterbese. Si consiglia ai residenti della zona di Malagrotta di tenere chiuse le proprie finestre.

