Now TV in regalo con Happy Friday Vodafone/ Come avere ticket Serie Tv 4 mesi gratis

Now TV in regalo con Happy Friday di Vodafone, iniziativa diventa ormai famosissima. Come ogni venerdì, anche oggi è tornato il consueto appuntamento per i clienti dell’operatore “rosso”. Il programma di fidelizzazione offre un omaggio ogni venerdì ai clienti. E per venerdì 13 settembre 2019 il regalo riguarda la piattaforma di streaming multimediale di Sky, attraverso cui si possono vedere film, serie tv e tanto sport. Oggi dunque Happy Friday di Vodafone regala quattro mesi gratuiti di ticket serie tv a Now TV. La promozione va attivata attraverso il codice che si riceve via sms una volta riscosso il regalo. Dopo i quattro mesi gratuiti, è previsto il rinnovo automatico a 9,99 euro. Come al solito, si può riscattare la promozione fino alla mezzanotte del venerdì usando la sezione dedicata nell’app MyVodafone per Android e iOS. È possibile disdire in qualsiasi momento fino a 24 ore prima della scadenza del periodo di visione, anche durante i 4 mesi, andando nell’Area personale su Now Tv.

NOW TV IN REGALO CON HAPPY FRIDAY VODAFONE

Questa mattina tantissimi clienti Vodafone morivano dalla voglia di conoscere i regali riservati per l’Happy Friday. Poi hanno scoperto che Vodafone regala 4 mesi di Now TV ticket serie Tv a chi aderisce all’iniziativa. Quindi è previsto uno sconto del 100 per cento sui quattro mesi iniziali di abbonamento per le serie tv di Now Tv, il servizio che offre la possibilità di vedere film e serie tv di Sky in streaming su richiesta. Il regalo è disponibile solamente oggi venerdì 13 settembre, fino alle 23:59. Una volta richiesto, il codice potrà essere utilizzato entro il 30 settembre 2019. Si può attivare un solo codice promo per utente: se si hanno più SIM Vodafone, si possono ricevere più codici, ma attivarne solo uno per singolo account Now Tv. Il numero telefonico Vodafone iscritto a Happy Friday deve restare con questo operatore per i 4 mesi successivi all’attivazione dell’offerta altrimenti viene disattivata.

