Now you see me: i maghi del crimine/ Su Italia 1 il film con Mark Ruffalo

Now you see me: i maghi del crimine, film di Italia 1 diretto da Louis Letterier

Now you see me: i maghi del crimine è un thriller del 2013 che va in onda oggi, 4 gennaio, a partire dalle 21,20 su Italia 1. La regia è di Louis Letterier, mentre il cast comprende gli attori: Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Michael Caine, Melanie Laurent e Dave Franco. Now you see me: i maghi del crimine ha avuto un sequel distribuito nel 2016 dal titolo Now you see me 2 dove hanno partecipato gli stessi attori principali e si è aggiunto anche Daniel Radcliffe, il popolare protagonista della saga di Harry Potter.

Le musiche del film Now you see me: i maghi del crimine sono di Bryan Tyler, autore di tante colonne sonore importanti quali quelle di: Advengers, Iron Man e Fast and Furios, oltre a John Rambo e i Mercenari diretti da Sylvester Stallone. Le riprese della pellicola si sono svolte tra Las Vegas, Parigi, New Orleans e New York. Now you see me: i maghi del crimine è stato accolto positivamente al botteghino riscuotendo un grande successo di pubblico, mentre i pareri della critica sono differenti, mentre alcuni hanno giudicato il film molto divertente, altri non lo hanno apprezzato affatto, giudicando le scene poco credibili, per alcuni invece tutti gli intrecci sono stati affrontati degnamente. Il più giovane dei protagonisti, Jesse Eisenberg è diventato famoso grazie alla sua interpretazione in The Social Network, il film sul fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, per il quale ha ricevuto la nomination agli Oscar e ai Golden Globe.

Now you see me: i maghi del crimine, la trama del film

La storia di Now you see me: i maghi del crimine è incentrata su quattro sedicenti e pericolosi maghi che si guadagnano da vivere in maniera poco ortodossa. Merrit McKinney è un mentalista che ama suggestionare la mente delle persone più vulnerabili, Jack Wilder è un prestigiatore che lavora in strada truffando tutti quelli che gli si avvicinano, ignari dei suoi reali intenti. Henley Reeve è un’escapologa molto esperta che in passato ha fatto l’assistente di Daniel Atlas, un mago esperto di carte nonché grande seduttore.

I 4 maghi hanno in comune il fatto di essere spiati per mesi da un misterioso personaggio incappucciato, che tramite uno stratagemma riuscirà a consegnare ad ognuno di loro una delle carte dei Tarocchi. Tutte le carte condurranno i 4 maghi nella stessa stanza dove saranno depositate le istruzioni per svolgere complicati e particolari numeri di magia. Trascorso un anno da questo avvenimento i 4 protagonisti sono a Las Vegas e lavorano insieme facendosi chiamare i 4 maghi.

Il loro è uno spettacolo ricco di colpi di scena e durante il numero finale rapinano una prestigiosa banca di Parigi, lanciando sui componenti del pubblico, notevolmente entusiasta, il corposo bottino pari a circa 3 milioni di euro. I maghi vengono arrestati e subito rilasciati per mancanza di prove e il loro caso passa agli agenti Rhodes e Dry, incaricati dall FBI di indagare sul mistero. Nonostante le tante difficoltà, i due investigatori non si arrendono sino a quando non avranno scoperto il trucco.

