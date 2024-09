Tutto su Noyz Narcos

Noyz Narcos è sicuramente tra i nomi più amati della scena hip hop nazionale, con una collezione di brani di enorme successo, che negli ultimi anni hanno scalato le classifiche italiane. Apprezzato dai giovanissimi, ma non solo, è riuscito a contraddistinguersi per il suo stile unico, che richiama per molti aspetti quello metal e punk.

Emanuele Frasca, in arte Noyz Narcos, inizia la sua carriera nel 2005 e diventa ben presto uno dei nomi di spicco del mondo hip hop, fino alla pubblicazione lo scorso anno dell’album Cult in collaborazione con Salmo.

Proprio in questi giorni l’artista è stato uno degli ospiti del Dream Pop Palermo Fest 2024, che ha segnato un incasso totale di ben 5 milioni di euro, mentre venerdì 13 e sabato 14 settembre sarà all’Arena di Verona per il Tim Music Awards 2024 condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Gli appuntamenti con Noyz Narcos non finiscono però qui, infatti il 4 ottobre prenderà parte al Red Bull 64 Bars Live di Napoli con tanti altri artisti della scena nazionale.

Noyz Narcos dolce papà: la foto di famiglia fa impazzire il web

Per quanto riguarda la sua vita privata si hanno davvero poche informazioni, il cantante è sempre stato particolarmente riservato, ma da tempo è legato ad una modella napoletana, Ludovica Melisurgo, e i due sono diventati genitori della piccola Giulia nel 2023.

Proprio attraverso il profilo Instagram della compagna è possibile scoprire qualche immagine della loro vita privata, dalle ultime vacanze in Costa Smeralda, fino al primo compleanno della loro bambina. Tra le foto che hanno conquistato maggiormente il web c’è quella che vedete qui in basso in cui il rapper regala ai fan la sua versione di papà dolcissimo. L’artista, inoltre, recentemente, ha firmato una propria linea di abbigliamento street che ha riscosso un enorme successo in tutta Italia.

