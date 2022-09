Noyz Narcos/ Il rapper presto papà: Ludovica Melisurgo col pancino e l’ecografia di..

NOYZ NARCOS AI MUSIC TIM AWARDS

Ci sarà anche il rapper Noyz Narcos nel ricco parterre di artisti che animeranno il palcoscenico dei Tim Music Awards, i premi della musica italiana consegnati nella sempre suggestiva cornice dell’Arena di Verona in quella che è la prima di due serate evento: il 42enne artista e produttore discografico romano che nelle ultime settimane ha fatto molto parlare di sé non solo dal punto di vista professionale ma anche per una bella notizia che ha dato assieme a Ludovica Melisurgo, la sua storica compagna.

Infatti Noyz Narcos a.k.a. Emanuele Frasca, questo il nome di battesimo del rapper cresciuto a Monte Sacro ma di origini siciliane che nel 2022 ha stupito con “Virus”, il suo sesto album in studio, di recente ha fatto un dolce annuncio attraverso il profilo Instagram della sua compagna, di professione web creator: un messaggio certamente lontano dalle tematiche molto crude e violente (punteggiate sovente da echi del cinema horror) che caratterizzano da anni lo stile del rapper capitolino. Ma di cosa si tratta?

IL RAPPER SARA’ PAPA’: LA FIDANZATA LUDOVICA ASPETTA UN BEBE’

La Melisurgo attraverso i propri profili social si è immortalata in un autoscatto col suo fidanzato che l’abbraccia da dietro e lascia spazio a pochi dubbi: la coppia aspetta infatti un figlio e nel loro abbraccio (che coinvolge pure il cagnolino di casa Frasca) si vede Noyz che le sfiora delicatamente il pancino e annuncia di fatto nella didascalia che accompagna la foto come la loro famiglia presto si allargherà. Ovviamente non si conosce ancora il sesso del nascituro, anche se i due hanno aggiunto qualche altro dettagli…

Infatti, in attesa di scoprire se si tratta di un maschietto o una femminuccia (la Melisurgo ha allegato al post anche una seconda foto, con la classica ecografia, rivelando che la sua gestazione è già arrivata alla tredicesima settimana di gravidanza) di recente Noyz Narcos non si è smentito ed è tornato a far parlare di sé. Protagonista in quel di Trieste per un concerto al Convention Center del Porto vecchio, l’artista romano ha concesso una intervista al ‘Piccolo’ in cui di fatto non solo ha ammesso senza mezze misure di non amare solamente il rap oggi (stupendo alcuni degli irriducibili della sua fan base), ma ha stroncato di fatto le piattaforme sociali che lui stesso comunque usa e rispondendo a precisa domanda che “oggi i social sono la nostra rovina”.

