Nuccetelli: “Ilary Blasi aveva storia con uno di Mediaset”/ “Totti e Flavia Vento…”

Alex Nuccetelli, intimo amico di Francesco Totti, ha raccontato ulteriori dettagli sulla fine del matrimonio tra l’ex attaccante e Ilary Blasi in una intervista nel corso del programma radiofonico Turchesando. Le radici della rottura, secondo il noto pr romano, sono molto lontane. “Qui di amore, da una parte, non se ne parla più secondo me da parecchio. Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo. Però in questi anni di tacito accordo, se lui avesse avute 10 frequentazioni e lei 2 o 3 di cui una pure longeva per anni, mi sembra più grave”.

In particolare, il diretto interessato conoscerebbe anche l’identità di questa persona. In tal senso le conduttrici hanno incalzato. “Si dice che lei abbia una frequentazione che continua su Milano e dicono che venga dai piani alti di Mediaset”, hanno detto. Da qui la conferma: “Corretto. Mi sembra molto più grave. Non so c’è ancora adesso, per me c’è stata una storia da quelle parti. Ma non sapete quante altre cose abbiamo sentito qui a Roma”.

Nuccetelli: “Ilary Blasi aveva storia con uno di Mediaset”. La posizione di Francesco Totti

Oltre a parlare delle presunte relazioni di Ilary Blasi, il pr Alex Nuccetelli ha parlato a Turchesando anche di quelle di Francesco Totti. I rumors lanciati dal paparazzo Fabrizio Corona da sempre parlano di una avventura avuta con Flavia Vento. “Lui si era visto con questa ragazza molto prima del loro matrimonio. Poi loro hanno mischiato le cose. Quindi c’è stato il flirt con Flavia Vento, ma prima che esistesse Ilary Blasi. Poi hanno ritirato fuori questa cosa quando gli faceva comodo”.

Adesso invece l’amore con Noemi Bocchi è reale e concreto. “Stanno molto bene entrambi, lei si sta comportando bene. Non ha cavalcato l’onda mediatica con interviste, followers, rivelazioni, speculazioni. Su questo sono in sintonia, sono coesi”, ha detto.











