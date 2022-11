Nuccetelli “Noemi Bocchi all’inizio non credeva in Totti”/ “Sentiva voci in giro…”

Totti-Bocchi, parla Alex Nuccetelli: “Ha ritrovato la serenità grazie a questa donna“

Emergono nuovi dettagli sulla storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, su come si sono conosciuti e sulla loro felicità di coppia. A rilasciare interessanti dichiarazioni è Alex Nuccetelli, uno dei più cari amici dell’ex Capitano della Roma, che ha preso parola in un’intervista a Novella 2000. Il pr romano ha spiegato come oggi Totti sia felice al fianco della nuova fidanzata, dopo anni difficili: “Ha ritrovato la serenità grazie a questa donna. Francesco ha vissuto anni orribili. Noemi la conosco da quasi vent’anni“.

Nuccetelli spiega come la coppia si sia conosciuta e come, inizialmente, la Bocchi sia stata restia alla conoscenza con il ‘Pupone’: “Ci siamo confrontati quando si sono conosciuti e lei all’inizio non credeva in lui: sentiva voci in giro secondo cui non era affidabile e non voleva avere un’avventura. Lei è una madre, ed è una donna responsabile, per cui non si è lanciata subito. Lui l’ha corteggiata e poi si sono messi insieme, ma il suo matrimonio era già finito. Francesco avrebbe potuto fare la sua vita da single con le più belle donne in circolazione, invece ha fatto una scelta diversa. Perché per lui la famiglia viene al primo posto: Noemi ha due figli e hanno le stesse esigenze. Quelle di mettere entrambi i ragazzi al primo posto“.

Alex Nuccetelli su Noemi Bocchi: “Non le interessa apparire“

Alex Nuccetelli spiega anche per quale motivo Francesco Totti e Noemi Bocchi non siano ancora usciti allo scoperto sui social. A Novella 2000 il pr romano, in riferimento alla nuova fidanzata dell’ex calciatore, svela: “Non le interessa apparire. È rimasta con tremila followers su Instagram. Sembra una cretinata, eppure al posto suo quante persone avrebbero fatto lo stesso? Ha trecentomila richieste di persone in attesa di seguirla. Ma non le conosce e non vuole esibire la sua vita. Che è una vita semplice. L’ha dimostrato così e con il suo silenzio. E soprattutto con l’amore che prova per il suo uomo“.

Le manifestazioni d’affetto della coppia testimoniano una ritrovata serenità in Francesco Totti, dopo la turbolenta separazione da Ilary Blasi. Parlando del suo caro amico e di Noemi Bocchi, Nuccetelli confessa: “L’ultima volta che abbiamo passato la serata insieme sono stati sempre mano nella mano: lei è molto affettuosa. E lui, lo ripeto, è felice. E io sono felice per lui e per loro“.











