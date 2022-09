Nudi per la vita, Mara Maionchi/ Diretta 1a puntata e concorrenti docu-reality sulla prevenzione

Nudi per la vita, il docu-reality sulla prevenzione

Questa sera, lunedì 12 settembre, alle 21.20 debutta su Rai 2 “Nudi per la vita”, un docu-reality in quattro episodi, con un doppio appuntamento settimanale (lunedì 12 e martedì 13 e, poi, lunedì 19 e martedì 20 settembre). Il programma è condotto da Mara Maionchi, affiancata da Marcello Sacchetta (ex allievo e professionista di “Amici”). Lo scopo di “Nudi per la vita”, format nato in Inghilterra dove ha avuto grande successo, è molto importante: parlare di prevenzione dei tumori, con ironia e leggerezza ma senza essere superficiale. Nelle prime due puntate i protagonisti saranno sei uomini famosi: Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Gianluca Gazzoli, Gilles Rocca e Antonio Catalani. Nelle ultime due, sei celebri donne: Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Brenda Lodigiani, Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia e Valeria Graci.

Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 12 settembre/ I Rossi di Sera sorprendono tutti…

Mara Maionchi presenta Nudi per la vita

La padrona di casa è Mara Maionchi che da anni si è fatta portavoce della prevenzione dei tumori: “Io sono la prova provata che la prevenzione può fare la differenza: in un controllo annuale abbiamo trovato il mio (peraltro bilaterale perché io sono sempre esagerata!) e ho potuto intervenire tempestivamente. Non ho la ricetta per tutte le soluzioni ovviamente, è stato il mio percorso personale, ma sull’utilità del mezzo posso garantire”, ha detto a TvBlog, sperando che il programma porti a un’impennata di screening anti-tumorali. E ha aggiunto: “Il nudo è un pretesto – peraltro parliamo di un momento finale gestito in maniera teatrale e con il dovuto rispetto del pubblico – per parlare di prevenzione, per fare gruppo e per ricordarci che insieme si può superare meglio qualsiasi prova, dall’imbarazzo alla paura di una brutta diagnosi”.

REAZIONE A CATENA, GLI AFFIATATI OGGI 12 SETTEMBRE ANCORA CAMPIONI?/ Momenti d'ansia all'Intesa Vincente poi…

Nudi per la vita: i concorrenti delle prime due puntate

I protagonisti delle prime due puntate, in onda il 12 e il 13 settembre, sono Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Gianluca Gazzoli, Gilles Rocca e Antonio Catalani. Si comincia dalla fine, ossia vedendo i sei vip dietro le quinte del Teatro Franco Parenti di Milano in attesa di entrare in scena. Poi parte il racconto dei sei giorni di preparazione allo spettacolo (tre giorni per puntata). Dall’arrivo nel loft di Milano dove dovranno imparare un balletto seguiti dal coreografo Marcello Sacchetta ad alcune esperienze che si svolgeranno all’esterno: i protagonisti proveranno a fare nuoto sincronizzato e un calendario senza veli. Incontreranno anche l’urologo Bernardo Rocco che parlerà con loro di tumore alla prostata. Infine si esibiranno in uno show ispirato al musical “Full Monty”: al termine dell’esibizione, rimarranno tutti senza vestiti (in tv non si vedrà il nudo integrale, a teatro invece sì).

LEGGI ANCHE:

"Harry e Meghan criticati dalla famiglia reale"/ Colpa della passeggiata con William e Kate: "Non dovevano…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA