L’orologio sta quasi per indicare le ore 20:30, il che significa che anche la seconda estrazione di oggi, giovedì 30 gennaio 2025, del Million Day, sta per arrivare. Quando scatterà l’orario indicato, ormai ben conosciuto da chi gioca, scopriremo quali saranno i numeri vincenti, e questa giornata di giocate andrà così in archivio insieme a tutte le precedenti.

Il Million Day è un gioco che appassiona moltissimi italiani grazie alla sua immediatezza, semplicità, ma soprattutto alla sua potenziale vincita. Se si beccano tutti e 5 i numeri si può vincere nel peggiore dei casi 100.000 euro, ma se ti va bene ti arriva dritto sul conto corrente un bell’assegno da un milione di euro. Ovviamente solo i più fortunati riescono a vincere ma chissà che oggi non sia proprio qualcuno dei nostri lettori il vincitore e quindi il nuovo milionario. Se per caso sentiste la fortuna fra le mani non vi resta che giocarvi i vostri numeri speciali per la seconda ed ultima estrazione di oggi del Million Day, ma non esitate troppo perchè le ore 20:30 stanno per arrivare: dalla nostra redazione vi auguriamo buona fortuna.

MILLION DAY: SCOPRI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 28 – 39 – 40 – 50 – 55

Extra MillionDay: 5 – 19 – 23 – 27 – 31