Con l’avvicinarsi delle ore 20:30 potremo finalmente scoprire la nuova serie di numeri vincenti – di fatto i secondi della giornata di oggi, dopo il primissimo appuntamento delle ore 13 che ha già distribuito i suoi ricchi premi ai fortunati vincitori che hanno centrato parte della cinquina fortunata – del Million Day che chiuderanno questo martedì 28 gennaio 2025 di estrazioni, sorteggi e vincite (potenzialmente) milionarie: se foste alla sola ricerca della combinazione vincente – ovviamente – dovrete ancora pazientare fino al momento dell’effettivo sorteggio per portala conoscere; ma se i vostri orologi segnassero già le ore 20:30 allora sappiate che vi basterà scorrere fino alla fine di questo articolo per sapere quali sono i numeri vincenti della seconda estrazione odierna del Million Day!

Numeri vincenti Million Day di oggi 28 gennaio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Immaginando che non sia ancora il momento per scoprire i numeri vincenti del concorso serale del Million Day, vogliamo farvi un po’ di compagnia ed aiutare tutti i potenziali giocatori tre voi che vorrebbero tentare la fortuna per la prima volta e non sanno come muoversi: in generale la schedina di questo amatissimo gioco potrete facilmente trovarla ovunque tra le ricevitorie Sisal, i punti scommessi di praticamente qualsiasi agenzia esistente nel nostro bel paese e – in caso non abbiate voglia di uscire di casa – sui vari siti delle stesse agenzie; mentre per compilarla correttamente vi basterà scegliere un minimo ed un massimo (salvo alcune eccezioni come la giocata plurima e quella sistemistica) di cinque numeri che siano tutti diversi tra loro e compresi tra l’1 e il 55!

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 27 gennaio 2025/ Arrivano le cinquine delle ore 20:30

Scelti (senza limitazioni di alcuna sorta) i vostri numeri preferiti, vi basterà poi pagare un euro di scommessa per veder convalidata la vostra giocata al Million Day; mentre dopo l’estrazione delle 20:30 dovrete comparare i vostri numeri con quelli sorteggiati per sapere il valore del premio che potrebbe spettarvi: nel migliore di casi, indovinando l’intera cinquina diventerete titolari del premio da un milione di euro; mentre con il diminuire dei numeri indovinati (da quattro a due minimi) vi potrete portare a casa un comunque interessante bottino compreso tra i mille e i due euro!

Million Day, numeri vincenti di oggi 27 gennaio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 11 – 35 – 40 – 49 – 51

Extra MillionDay: 16 – 24 – 26 – 50 – 52