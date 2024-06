Numeri vincenti Million Day ed Extra MillionDay / Estrazione delle cinquine di oggi 21 giugno 2024

La settimana si è conclusa, almeno per quel che riguarda i giorni lavorativi, per cui prima di proiettarci verso il weekend possiamo andare a scoprire i numeri vincenti delle estrazioni di oggi, venerdì 21 giugno 2024, di Million Day ed Extra Million Day. I due concorsi, come dice il nome stesso, mettono quotidianamente in palio rispettivamente un milione di euro e 100 mila euro: un’occasione senza dubbio da non lasciarsi sfuggire, anche se le probabilità di vincita ovviamente non sono altissime. Secondo i dati ufficiali infatti accade soltanto una volta su 3.478.761 che il giocatore indovini cinque numeri su cinque, aggiudicandosi il massimo premio in palio. Se si scende con le aspettative, però, la storia cambia, perché è importante precisare che anche con tre o quattro numeri è possibile ottenere dei premi piuttosto allettanti. Non c’è dunque da disperare nel caso in cui la cinquina vincente non è esatta al completo. Anche in questo mese, per di più, c’è stato un nuovo milionario, il 287esimo per la precisione dal lancio del concorso, direttamente da Basiglio, in provincia di Milano.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti delle cinquine del 20 giugno 2024

Per quei giocatori che si ritrovano di fronte a questo concorso per la prima volta, ci sono da spiegare alcuni aspetti delle modalità di gioco e del regolamento che possono apparire almeno inizialmente complessi. Non è infatti un concorso semplice come può essere ad esempio quello del Simbolotto. In questo caso è necessario scegliere attentamente cinque numeri compresi tra 1 e 55, ma non c’è solo la possibilità di giocare una cinquina singola. Anzi, esistono anche le modalità plurima e sistemistica, quest’ultima è la più intricata perché si basa su delle combinazioni. Il consiglio è quello di optare, almeno per l’esordio, ai meccanismi più semplice e rimandare a dopo gli altri. Anche perché anche il costo dipende dalla tipologia di giocata. Siamo certi però che tra voi ci sono anche tanti esperti che apprezzano già queste modalità alternative.

Estrazione Million Day/ Ecco i numeri vincenti delle cinquine del 19 giugno 2024

MILLION DAY: LE CINQUINE PER ANDARE A PREMIO DI OGGI

ORE 13.00

MILLION DAY: 4 – 20 – 26 – 32 – 53

EXTRA MILLIONDAY: 5 – 6 – 9 – 22 – 34

ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA