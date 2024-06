Numeri vincenti Million Day/ Estrazione delle cinquine di oggi 20 giugno 2024

Siamo pronti a scoprire insieme a noi i numeri vincenti del concorso (sempre attesissimo) di oggi del Million Day? Speriamo che la risposta sia sì, perché da pochissimo nelle sale estrattive di Roma sono stati sorteggiati gli ultimi 10 numeri di oggi (5 per il gioco classico e altrettanti per il suo amico Extra) che si andranno ad unire agli altri già estratti alle ore 13 completando il viaggio milionario di oggi! Come sempre noi siamo qui con voi per portarvi tutte le combinazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, tenendo tutte le nostre dita incrociate nella speranza che la famosa ‘ruota della fortuna’ giri finalmente a vostro favore. Così non fosse – però – non abbattetevi perché potreste sempre cercare di consolarvi con uno dei tanti premi minori in palio in entrambi i giochi, oppure con le estrazioni di domani: il costo rimane sempre lo stesso, così come le possibilità di vincita, ma siamo certi che credendoci fino all’ultimo qualcosa (prima o poi) si muoverà!

Estrazione Million Day/ Ecco i numeri vincenti delle cinquine del 19 giugno 2024

Prima di entrare nel vivo del concorso di oggi, ci piace sempre dare una piccola mano a tutti voi lettori che siete capitati qui per caso e vi siete fatti tenare dall’idea di poter vincere un ricchissimo milione (tondo tondo!), ricordandovi che per partecipare al concorso generale la spesa minima è di un miserissimo euro, da raddoppiare nel caso volgiate partecipare anche all’Extra Million Day. Se vi chiedeste se servono delle particolari doti per giocare, la risposta è negativa, perché basterà scegliere solamente 5 numeri (anche a caso, ma puntate su quelli che rappresentano qualcosa per voi) segnandoli nell’apposita schedina del Million Day! Ecco fatto, aspettate l’estrazione, incrociate le dita e tenete bene gli occhi puntati sul milione che vi attende all’orizzonte!

Estrazione Million Day, i numeri vincenti/ Scopri tutte le cinquine di oggi 18 giugno 2024

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI, 20 GIUGNO 2024

ORE 13.00

MILLION DAY: 11 – 22 – 30 – 36 – 53

EXTRA MILLIONDAY: 2 – 7 – 12 – 42 – 46

ORE 20.30

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY:

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











