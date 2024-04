Numeri vincenti Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione oggi 12 aprile 2024: scopri la cinquina fortunata

RIPARTE LA CACCIA AL PRIMO PREMIO DEL MILLION DAY

Il Million Day sta per regalarci i cinque numeri vincenti che valgono un milione di euro. Oggi, venerdì 12 aprile 2024, è prevista un’altra estrazione, a cui segue subito dopo Extra MillionDay. Centrando tutta la combinazione fortunata potete ottenere il primo premio e replicare quanto accaduto mercoledì scorso, giorno dell’ultima grande vincita. Il milione di euro è stato vinto nel concorso serale, quindi sono salite a quota 282 le vincite del primo premio da quando questo gioco è stato lanciato.

Tra l’altro, da allora l’estrazione, pur essendo rimasta giornaliera, ci ha regalato diverse novità. Ad esempio, si è sdoppiata: ora c’è anche un’opzione Extra, con cui però si possono vincere fino a 100mila euro. Poi è stata aggiunta l’estrazione di pranzo, i cui numeri vincenti trovate in fondo alla pagina. Prima di lasciarvi alla cinquina fortunata di oggi, però, possiamo soffermarci sulle statistiche di questo gioco, così magari trovate l’ispirazione per giocare…

QUALI SONO I NUMERI RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Ci sono due classifiche per i numeri ritardatari, perché una riguarda il gioco principale, l’altra il gioco opzionale. Partiamo da Million Day, con il ritardatario più atteso: si tratta del 49, che è arrivato a quota 74 assenze. Molte di più di quelle accumulate dal 12, che è al secondo posto con 35 ritardi, una in più del 40, che siede sul gradino più basso di questo podio. C’è poi il 7 al quarto posto con 24 assenze, una in meno ne ha il 26 che completa la top five. Dal gioco principale all’opzione.

Infatti all’Extra MillionDay il numero che manca di più è 12, arrivato a 32 assenze. Al secondo posto troviamo il 41 che invece non si vede da 30 concorsi, invece sono arrivate a 27 le assenze per il 14, che quindi è al terzo posto. A seguire il 18 con 22 assenze, invece sono 20 i ritardi del 33. Questi i due numeri che completano la classifica dei ritardatari del gioco abbinato al Million Day. Ma i numeri che contano restano sempre quelli vincenti…

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 1 – 30 – 38 – 45 – 55

EXTRA MILLION DAY: 2 – 11 – 37 – 39 – 48

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











