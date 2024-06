Numeri vincenti Million Day/ Estrazione delle cinquine di oggi 19 giugno 2024

TORNANO IL MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: COME PARTECIPARE ALL’ESTRAZIONE

Nella giornata di oggi – mercoledì 19 giugno 2024 – mentre i ragazzi di quinta superiore si trovano (loro malgrado) ad affrontare la Prima prova della Maturità, tornano anche puntuali tutti e quattro gli appuntamenti con il Million Day e con la sua immancabile versione Extra! Un’occasione sicuramente d’oro per tutti voi cari lettori ed assidui giocatori, magari con la prospettiva di fare un’incredibile sorpresa a vostro figlio maturando, regalandogli grazie al milione in palio una vacanza estiva che difficilmente dimenticherà: premio per tutti i lunghi anni di superiori e (speriamo!) per l’eccellente voto agli Esami di Stato. Il consiglio che vi diamo è sempre lo stesso: se volete tentare la fortuna con il Million Day correte al più presto in una ricevitoria Sisal per piazzare la vostra scommessa, oppure se non poteste allontanarvi da casa o dall’ufficio, semplicemente connettetevi al portale lotto-italia nella sezione dedicata al ‘Gioco online’.

Ora – visto che non possiamo dare per scontato che tutti voi lettori conosciate le regole di questo semplicissimo gioco – vi ricordiamo che tutto si giocherà attorno a 5 numeri tra i vostri preferiti, con il minimo (ovviamente) fissato ad 1 e il massimo a 55: il costo sarà di appena 1 euro, ma potrete anche sempre incrementarlo per giocare più di una sequenza, massimizzando le vostre opportunità di vincita! Questo è quanto ed una volta piazzata la scommessa nel Million Day non dovrete far altro che aspettare fino alle ore 13 per conoscere la prima cinquina fortunata, oppure fino alle ore 20:30 per la seconda estrazione. In tutto questo, non manca neppure l’Extra Million Day, che vi permette di giocare la stessa combinazione, ma ignorando dal sorteggio i primi 5 numeri usciti, sempre al costo di 1 euro per ogni cinquina (quindi: se giocate sia al Classico che all’Extra spenderete in totale 2 euro).

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI, 19 GIUGNO 2024

ORE 13.00

MILLION DAY: 3 – 10 – 15 – 36 – 45

EXTRA MILLIONDAY: 6 – 8 – 19 – 24 – 47

ORE 20.30

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY:

