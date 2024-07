Numeri vincenti Million Day, estrazione di oggi 16 luglio 2024/ Le cinquine delle ore 13.00

Non va ovviamente in vacanza il Million Day e anche oggi, 16 luglio 2024, andremo a scoprire quali saranno le cinquine vincenti del primo dei due concorsi in programma, quello delle ore 13:00 (l’altro è previsto alle 20:30). Fino alle 13:20 circa i terminali resteranno accesi per permettervi di giocare, dopo di che si chiuderanno le giocate e si attenderà così la prima estrazione di oggi. Prima di scoprire i nuovi numeri vincenti, la Lottomatica ha fatto sapere che nella giornata di ieri si è verificata una nuova vincita milionaria, precisamente la 288esima, giunta in quel di Conselve, in provincia di Pordenone.

Non è chiaro con quali delle due cinquine fortunate abbia vinto, in ogni caso andiamo a rivedere quali sono le cifre uscite ieri, a cominciare da quelle delle ore 13:00. I numeri vincenti Million Day sono stati 9, 36, 39, 41 e 53, mentre gli Extra Million Day, sono stati 4, 8, 19, 40 e 51. L’estrazione delle ore 20:30 ha invece visto il 15, il 36, il 37, il 38 e il 50, con gli Extra Million Day che sono stati il 3, il 35, il 40, il 45 e infine il 46. Ora vi lasciamo all’estrazione di oggi, 16 luglio 2024 ore 13:00, del Million Day.

