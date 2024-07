Numeri vincenti Million Day, estrazione di oggi 15 luglio 2024/ Le cinquine dell’estrazione delle 13.00

La settimana ricomincia con gli impegni di sempre, tra i quali per più di qualcuno c’è anche il Million Day, appuntamento fisso e quotidiano che permette di sognare e sperare in una maxi vincita ogni giorno. La vittoria alla quale tutti ambiscono è quella da un milione di euro, cifra altissima che permetterebbe di cambiare davvero i piani per la propria vita. Anche qualora non dovesse riuscire di mettere a segno questa grande vincita, niente paura; ci sono altri premi altrettanto importanti anche se, ovviamente, più bassi. Se il milione si porta a casa indovinando cinque numeri, con quattro invece il premio è di mille euro: certo, una cifra che non ha niente a che vedere con quella massima, ma comunque una somma che non sarebbe affatto da disdegnare.

In questo articolo andremo a vedere i numeri che usciranno nella prima estrazione della giornata, quella delle 13.00: sono infatti due, ogni giorno, gli appuntamenti con il concorso che ci permettono di sperare di vincere premi. Ogni giocatore potrà scegliere quello che più preferisce in base alle proprie esigenze: dopo quello delle 13:00 ce n’è un altro, serale, alle ore 20:30. Ora che abbiamo visto le regole base del Million Day – ricordandovi che vanno scelti cinque numeri compresi tra 1 e 55, non possiamo far altro che passare ai numeri vincenti di oggi.

LE COMBINAZIONI FORTUNATE DI OGGI

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











