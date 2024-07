Numeri vincenti Million Day, estrazione di oggi 17 luglio 2024/ Le cinquine fortunate delle 13.00

Un nuovo appuntamento del Million Day torna anche oggi, 17 luglio, alle ore 13.00. La prima estrazione della giornata, nella giornata di ieri, ha visto come numeri estratti sulla cinquina vincente 3, 8, 15, 19 e 51 mentre sull’Extra Million Day sono usciti 9, 10, 21, 45 e 50. Nessun fortunato è riuscito a portare a casa la maxi somma da un milione di euro, che si ottiene indovinando tutti e cinque i numeri del Million Day, ma non sono mancati i premi interessanti, così come accade ogni giorno. Sono varie, infatti, le categorie di vincita che partono da due euro (che si ottengono indovinando due numeri) fino ad arrivare appunto alla cifra più ambita e sognata da tutti i giocatori, ovvero quella da un milione.

Il gioco offre poi un’altra possibilità di vittoria nel concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day, al quale si può giocare aggiungendo un altro euro e scegliendo altri cinque numeri – sempre compresi tra l’1 e il 55 – nella speranza che vengano poi estratti. Per ottenere il premio massimo in palio nel concorso secondario, ovvero 100.000 euro, è necessario indovinare questi cinque numeri, che verranno estratti su quelli non vincenti del concorso principale: vincere a entrambi, dunque, è possibile.

LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI, 17 LUGLIO 2024

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











