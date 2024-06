Estrazioni Numeri vincenti Million Day/ Scopri le cinquine di oggi 12 giugno 2024

Anche oggi, mercoledì 12 giugno 2024, andremo a scoprire quali saranno i numeri vincenti del concorso Million Day, l’estrazione odierna con le cinquine fortunate. Come avviene ogni giorno, anche nelle prossime ore sono previste due estrazioni, a cominciare da quella del primo pomeriggio delle ore 13:00, arrivando poi alle ore 20:30 per la seconda estrazione quotidiana. Bisogna quindi affrettarsi se si vuole tentare la fortuna già alla prima tornata e vi ricordiamo che, come da regolamento, si potrà giocare solamente fino alle ore 12:50, quindi dieci minuti prima dell’estrazione.

Lo stesso discorso vale ovviamente per i numeri serali, per cui si potrà giocare solo fino alle 20:20. In ogni caso, qualora doveste andare oltre il tempo limite, non disperate visto che la giocata sarà valida per domani. Come sempre bisognerà individuare 5 numeri compresi fra l’1 e il 55, facile no? Volendo potreste addirittura raddoppiare la vincita, visto che, come molti di voi sapranno, ogni giorno vengono estratti in abbinamento anche gli “extra” Million Day, altri cinque numeri con combinazioni differenti, quindi si può tentare il doppio colpo. Ricordiamo che per tentare la fortuna bisogna giocare almeno un euro per una schedina da 5 numeri, che diventano due euro se si vuole puntare anche sugli Extra.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY: UNA CINQUINA SU CUI PUNTARE

Ma quali numeri giocare? Proviamo a darvi qualche consiglio, a cominciare dallo scegliere, come facciamo spesso e volentieri, la data di oggi, di conseguenza avremo già quattro numeri, leggasi 12, 6, 20 e 24. Ci manca un solo numero, ovvero, il 48, che va “in simbiosi” con il 24, di conseguenza la nostra cinquina completa sarà 6, 12, 20, 24 e 48: vi piace?

Speriamo che possa portarvi fortuna e prima di congedarvi vi ricordiamo che il Million Day si può giocare in ricevitoria, presso tutti i punti abilitati, ma anche online tramite il sito ufficiale della Sisal o eventualmente scaricando l’app dedicata. Ma ora basta con le chiacchiere perchè è arrivato il momento dell’estrazione di oggi, 12 giugno 2024, con tutte le cinquine vincenti e i numeri fortunati del Million Day, buona giocata.

MILLIONDAY, LE ESTRAZIONI DI OGGI, 11 GIUGNO 2024

ORE 13.00

MILLION DAY: 8 – 29 – 33 – 37 – 38

EXTRA MILLIONDAY: 3 – 20 – 32 – 46 – 47

ORE 20.30