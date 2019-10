Nunzia De Girolamo a Linea Bianca/ Sarà davvero la conduttrice del programma Rai?

Nunzia De Girolamo sarà conduttrice di Linea Bianca, il programma di Rai Uno alla scoperta dei paesaggi montani più belli d’Italia? È l’indiscrezione pubblicata da Adnkronos qualche ora fa: secondo l’agenzia, l’ex deputata del centrodestra sarebbe in trattativa con la direttrice di Rai Uno, Teresa De Santis, per la co-conduzione del programma, insieme al presentatore Massimiliano Ossini. L’ipotesi potrebbe non essere campata in aria visto che la De Girolamo è anche moglie di Francesco Boccia, attuale ministro PD degli Affari Regionali, e che la trattativa avrebbe l’accordo di Fabrizio Salini, ad Rai. Al momento, però, la dirigenza Rai non ha confermato la notizia e non sappiamo ancora se la politica sarà inserita nei palinsesti della stagione 2019-2020. Linea Bianca, infatti, tornerà in onda da dicembre, ogni sabato pomeriggio su Rai Uno, per tutta la stagione invernale e si occuperà, come sempre, di andare alla scoperta delle piste da sci, della montagna, delle tradizioni montane e locali, e delle varie culture alpine e appenniniche.

Nunzia De Girolamo a Linea Bianca/ La carriera dell’ex deputata e ministra, dalla politica alla TV

Nunzia De Girolamo, conseguita la laurea in legge, è entrata subito in politica: nel 2007 diventa coordinatrice di Forza Italia a Benevento, e arriva in Parlamento, come deputata, l’anno successivo, nel Polo delle Libertà, guidato da Silvio Berlusconi. Tra il 2013 e il 2014 è anche Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, fino a quando decide di dimettersi. Dopo scontri di vario tipo con il suo partito e uno scandalo legato alle ASL di Benevento, non viene rieletta. Dal 2018, passa dalla politica al giornalismo e alla TV: oltre ad avere una rubrica sul quotidiano Il Tempo e su Libero, collabora con Non è l’Arena, il programma di La7 condotto da Massimo Giletti. Il vero allontanamento dagli argomenti politici, comunque, arriva solo nel 2019: Nunzia De Girolamo, infatti, ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle, il talent di ballo condotto da Milly Carlucci, e ha preso parte al varietà di Rai 2 Stasera tutto è possibile.

