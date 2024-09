Nunzia De Girolamo, chi è e la carriera in politica

Nunzia De Girolamo è un’ex politica e ora affermata conduttrice televisiva; originaria di Benevento, classe 1975, durante il percorso di studi si è diplomata al liceo classico e successivamente laureata in giurisprudenza alla Sapienza di Roma. Il suo primo impegno politico risale al 2007, quando entra in Forza Italia diventando coordinatrice cittadina del partito a Benevento, mentre l’anno successivo viene candidata ed eletta deputato alla Camera dei deputati ne Il Popolo della Libertà alle elezioni politiche 2008.

Tra i più importanti incarichi assunti in carriera spicca senza dubbio il ruolo di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del governo guidato da Enrico Letta a partire dal 2013; successivamente, sempre nello stesso anno, entra nel Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano dopo la sospensione delle attività ne Il Popolo della Libertà. Negli ultimi anni Nunzia De Girolamo si è allontanata dalla politica e, oltre alla carriera televisiva, è diventata giornalista pubblicista nel 2020 e ha curato alcune rubriche per i quotidiani Il Tempo e Libero.

Nunzia De Girolamo in televisione: da Non è l’Arena a Ciao Maschio

In televisione, Nunzia De Girolamo è stata concorrente di Ballando con le stelle nel 2019 e opinionista e inviata di Non è l’Arena dal 2020 al 2021; nel corso degli anni, inoltre, è stata più volte ospite di programmi televisivi come La vita in diretta, Stasera Italia e Piazzapulita nelle vesti di opinionista. E, soprattutto negli ultimi anni, ha incrementato la sua esperienza televisiva passando direttamente alla conduzione; il 2021, per esempio, è l’anno di nascita del suo programma Ciao Maschio.

Inoltre, Nunzia De Girolamo dall’estate 2023 affianca Gianluca Semprini alla conduzione di Estate in diretta nei pomeriggi di Rai 1, mentre sempre nel 2023 ha debuttato su Rai 3 al timone del nuovo talk Avanti Popolo, chiuso il successivo 30 gennaio 2024 a causa dei bassi ascolti riscontrati da parte del pubblico.

