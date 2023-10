Nunzia De Girolamo: “L’addio alla politica? Non l’ho voluto io”/ “Pugnalata alle spalle, è stata dura”

Nunzia De Girolamo e il doloroso addio alla politica: “Non è stata una mia scelta. Una pugnalata”

Nunzia De Girolamo si è raccontata a La Volta Buona, show di Rai Uno condotto da Caterina Balivo, snocciolando aspetti inediti della sua vita privata e lavorativa. Tra gli argomenti più scottati il suo addio alla politica che, come ha tenuto a sottolineare, non è arrivato per sua volontà. “La politica mi ha dato davvero tanto, non la rinnego. È finita però con l’amaro in bocca perché non è finita per mia scelta ma perché qualcuno ha deciso che finisse.”, ha esordito.

Nunzia De Girolamo, come sta dopo il malore accusato prima di "Estate in Diretta"?/ "Sono svenuta, adesso…"

È dunque entrata nel merito della vicenda, raccontando: “Tra l’altro sono stata pugnalata di notte, non con un avvertimento, perché quando uno ti dice: ‘Non sarei eletta, non starei più nel partito’ allora ok; ma quando tu firmi anche più candidature e vai a dormire serena e ti svegli improvvisamente scoprendo che sei stata tolta dalle liste di notte e come accoltellare una persona di notte alle spalle.”

Nunzia De Girolamo al posto di Bianca Berlinguer su Rai 3?/ I rumor sul "tandem" con Sabrina Giannini

Nunzia De Girolamo tra Ballando con le stelle e la figlia Gea

Quel momento è stato per Nunzia De Girolamo davvero difficile da superare: “Per me è stata una ferita profonda, difficile da superare, ho vissuto un grande tunnel emotivo, perché di punto in bianco non facevo più ciò che amavo. Per me era una missione. Poi però mi sono rimboccata le maniche e mi solo rialzata.” E infatti dopo si è reinventata, diventando conduttrice e mettendosi in gioco in TV, come in Ballando con le stelle.

Proprio parlando di quell’esperienza, come da prassi del programma, ‘trita’ le foto di Mariotto e Selvaggia Lucarelli, lanciando loro una stoccata: “Li trito perché non amo il pregiudizio. Quello di Selvaggia è un pregiudizio politico, Mariotto è un pregiudizio dello spettacolo.” Una nota dolce sul finale con la visione di alcuni momenti insieme alla sua bambina: “Mia figlia Gea è l’amore vero. Lei è l’altra parte di me, quella buona, sensibile che non fai conoscere a tutti, per questo si chiama così.”

Nunzia De Girolamo nella giuria di Ballando con le stelle?/ Lei svela la verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA