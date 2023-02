Nunzia De Girolamo: “Mi hanno fatto fuori dalla politica”/ “Io mamma apprensiva”

Nunzia De Girolamo, ex politica oggi conduttrice di casa Rai, è stata intervistata stamane dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri: “Il mio cambio look? Io dicevo sempre ‘fatti comprare da chi non ti conosce’ visto che voi maschietti ogni tanto dite qualche bugia. Ho visto questo quadro con Valentina con questo taglio ed ho pensato, visto che devo essere una curiosa fra i maschi…”. Un bel giorno Nunzia De Girolamo ha detto basta politica: “Ho fatto un patto con gli italiani sotto falso nome… Perchè l’ho deciso? Mi hanno fatto fuori dalla politica, qualche manina un po’ femminile… Mi è venuta l’occasione della tv perchè molte persone me l’hanno sempre detto fra cui Giovanni Minoli, allora ho provato, ho visto se era la strada adatta e sono molto felice”.

Al Bano, con Ranieri e Morandi a Sanremo: "Mai stati nemici"/ "Romina decise che…"

Nunzia De Girolamo si è poi raccontata dicendo: “Io ero un maschiaccio da una bimba. Poi come sport volevo fare basket ma mia mamma mi disse di no e mi fece fare danza classica ma mi è stato molto utile. Poi ho fatto Ballando con le stelle che è stata una delle esperienze più divertenti”.

NUNZIA DE GIROLAMO: “I MASCHI NON DICONO I DIFETTI…”

Mentre Nunzia De Girolamo studiava, ha iniziato a fare dei lavoretti: “A Roma la vita costava quindi ho deciso di andare a lavorare alla cassa del ristorante da mio zio”. Ma in cucina De Girolamo non è proprio il top: “Arriva in soccorso mio padre, è l’uomo della mia vità. Lui come mi aiuta? Mi manda gli audio, io eseguo pedissequamente le sue ricette e poi le faccio uguale e mio marito mi fa i complimenti”.

Nilla Pizzi, come è morta/ Si è spenta nel 2011. Vinse il primo Festival di Sanremo

Sul suo ruolo di mamma: “La cosa migliore che abbia fatto è stato essere mamma, sono una mamma apprensiva. Essendo ambiziosa, in carriera, egoista, mia mamma aveva dei dubbi e invece mi sono rivelata più madre di tutte le altre cose che facevo”. Infine sulla sua terza stagione di Ciao Maschio, da poco iniziata: “Cosa ho scoperto? Ho avuto una conferma, voi avete una grande capacità di fare squadra, a differenza di noi donne che siamo individualiste ed egoiste, voi fate spogliatoio. Un’altra cosa che ho scoperto e che i maschi non dicono i difetti. Per chi farei carte false? Fiorello, è eclettico, e poi penso che dietro tanta simpatia c’è sempre un lato più triste”.

Maura Fantuzzi, chi è/ Nipote della cantante Nilla Pizzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA