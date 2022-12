Francesco Boccia, marito Nunzia De Girolamo/ “È iniziata clandestinamente”

Francesco Boccia e Nunzia De Girolamo, un amore iniziato clandestinamente

Francesco Boccia, senatore del PD ed ex Ministro per gli Affari regionali e le autonomie nel Conte bis, è sposato dal 2011 con Nunzia De Girolamo, all’epoca deputata del Popolo della Libertà. Il primo incontro tra i due avviene nel 2009 al termine di un convegno sulla spazzatura all’università di Napoli. Lui cerca di difenderla dalla platea del centrosinistra e da possibili domande scomode mentre lei non ha dubbi e risponde a tono: “Mi difendo da sola”. Da quel momento inizia uno scambio di mail fittissimo, fino a quando Francesco la invita a pranzo fuori. Comincia così una frequentazione clandestina: i due fanno un viaggio in Libano, poi tornano in Italia cercando di non farsi scoprire da nessuno.

Nel 2009, Boccia vive a casa di Nunzia De Girolamo in gran segreto: “Quando uno dei due riceveva una telefonata di lavoro andava a parlare in un’altra stanza. La politica doveva rimanere fuori dal rapporto, altrimenti sarebbe finita male e subito”, raccontano a Il Fatto Quotidiano. Arriva poi la confessione del loro legame a Berlusconi, che inaspettatamente approva: “Va bene, basta che ti tratti come una regina”.

Francesco Boccia, con Nunzia De Girolamo un colpo di fulmine

A Oggi è un altro giorno, Nunzia De Girolamo ha raccontato che con Francesco Boccia “è stato colpo di fulmine, non mi era mai accaduto. Sono stati il suo sorriso e il suo sguardo ad avermi colpito”. Prima di incontrarlo, l’ex deputata non pensava ad avere figli: “Prima di Francesco ero una donna in carriera che non voleva figli. Quando abbiamo deciso di sposarci in totale segretezza, ho capito che la mia vita sarebbe davvero cambiata”.

I due hanno una figlia, Gea, che ha cambiato totalmente la vita di Nunzia, che oggi ha detto addio alla politica dedicandosi alla tv: “Mi ha dato tanta forza in me stessa, ma ha anche ridotto la mia ambizione, mi ha centrato rispetto alla vita. Con lei ho capito quali sono le mie priorità. È il grande amore della mia vita“. Prima di Gea, Francesco aveva già due figli, avuti con la ex compagna Benedetta Rizzo: si chiamano Edoardo e Ludovica.

