Nunzia De Girolamo: “Utero in affitto? Donne Scampia lo spaccerebbero”/ E’ bufera

E’ finita al centro delle polemiche in queste ultime ore Nunzia De Girolamo, ex politica e oggi conduttrice di casa Rai, per alcune sue dichiarazioni riguardanti l’utero in affitto e Scampia. Si tratta di parole che risalgono ad una settimana fa, al 15 settembre, quando la De Girolamo fu ospite della trasmissione di La7, Piazzapulita. In quell’occasione l’ex politica di centrodestra esternò il suo dissenso dicendo: “Sono assolutamente contraria alla gestazione per altri. Ma sono contraria per etero e omosessuali perché vengo da una regione dove già mi immagino Scampia, dove le donne smettono di spacciare hashish e cominciano a spacciare l’utero, quindi sono terrorizzata dalle storture di questo paese e mi attengo alla Costituzione”.

Nunzia De Girolamo/ “L'aborto non è una vittoria ma è una grandissima sofferenza”

A far scoppiare le polemiche, a dire il vero un po’ in ritardo, sarebbero proprio le sue dichiarazioni nei confronti del noto quartiere di Napoli, famoso per lo spaccio di droga e per la situazione di difficoltà in cui vivono i residenti. Moltissime le reazioni alle parole rilasciate dalla moglie del coordinatore Pd Campania Francesco Boccia, fra cui quella di Luca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali a Napoli nonché uno dei massimi esponenti delle famiglie omogenitoriali in Italia.

Nunzia De Girolamo: "'Nozze' Berlusconi? No comment"/ "Politica primo amore, ma..."

NUNZIA DE GIROLAMO, POLEMICA PER UTERO IN AFFITTO: LA REPLICA DI LUCA TRAPANESE

Attraverso la propria pagina Facebook Trapanese ha esternato il suo dissenso spiegando come si vive oggi a Scampia: “Negli ultimi anni è cambiato molto, e le donne sono il cuore, l’anima e il coraggio di questo cambiamento, alla continua ricerca di alternative per i propri figli, per tenerli lontani da strade sbagliate, offrire loro una possibilità di futuro. E Nunzia De Girolamo si permette di sostenere in televisione, con una naturalezza da brividi, che le donne a Scampia trascorrono le giornate a spacciare droga, e passerebbero volentieri a ‘spacciare l’utero’”.

Gea e Francesco Boccia, figlia e marito Nunzia De Girolamo/ La dura fase del processo

Quindi Trapanese ha concluso il suo affondo verso Nunzia De Girolamo dicendo: “Parole gravissime dette innanzitutto da una donna, che poi evidentemente ha una conoscenza molto limitata di Scampia e non abbastanza sensibilità da capire che quelle donne sono dei veri e propri giganti. Donne coraggiose, che vivono una vita ben diversa da quella delle parlamentari e delle opinioniste televisive”. Trapanese ha chiesto alla De Girolamo delle scuse pubbliche “Aggiungo . Chiosa – che sono disposto ad accompagnarla nelle realtà sociali della zona”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA