Nunzio Angiola e Gianluca Rospi lasciano al M5s/ Nel mirino Di Maio: “Impossibile…”

Diaspora M5s, i grillini perdono altri pezzi: anche Nunzio Angiola e Gianluca Rospi hanno deciso di abbandonare il Movimento, i deputati passano al Gruppo Misto. Dopo il passaggio di Ugo Grassi, Francesco Urraro e Stefano Lucidi alla Lega, senza dimenticare l’espulsione di Gianluca Paragone e la fuoriuscita dell’ex ministro Lorenzo Fioramonti, il partito guidato da Luigi Di Maio deve fare i conti con nuove defezioni. Ad ufficializzare l’addio sono stati i due parlamentari, che hanno messo nel mirino i vertici pentastellati. Angiola, deputato pugliese, ha accusato i “pezzi grossi” del M5s di essersi trincerati in una chiusura pregiudiziale nelle proprie granitiche convinzioni. Angiola non ha votato la Legge di Bilancio, sottolineando di aver manifestato vivo disappunto per «la compressione delle prerogative parlamentari e per l’approvazione di provvedimenti che, nella mia qualità di professore ordinario nell’Università, non potevo assolutamente accettare». Ma non solo: l’ormai ex grillino ha esternato scontento per «scarsa collegialità e scarsa attenzione ai singoli parlamentari, sia come persone sia come professionisti, con tutte le conseguenze che ciò può comportare in termini di “visibilità” dei territori nelle scelte legislative e di Governo».

M5S, NUNZIO ANGIOLA E GIANLUCA ROSPI DANNO L’ADDIO

Netta anche la presa di posizione di Gianluca Rospi, che come il collega ha deciso di passare al Gruppo Misto. Anche lui non ha votato la Legge di Bilancio ed ha manifestato disappunto per la mancanza di collegialità nelle decisioni all’interno del gruppo. E nel mirino finisce il leader Luigi Di Maio: «Non è più tollerabile una gestione verticistica e oligarchica del Gruppo parlamentare con il risultato che ristrette minoranze decidono per la maggioranza; il M5S non vuole più dialogare, con la base che si limita a veicolare le scelte prese dall’alto senza più essere portatrice di proposte», riporta l’Ansa. Rospi parla di una chiusura del M5s nei suoi confronti, assicurando di portare avanti le sue battaglie in Parlamento: «Mi preme rassicurare i cittadini, i Vescovi e i sindaci del mio Collegio ai quali dico che continuerò nell’impegno preso come parlamentare della Repubblica Italiana, questa volta però dal Gruppo Misto».

