Nunzio Stancampiano e la dedica a Cosmary dopo la rottura/ Video: canzone d’amore e…

Nunzio Stancampiano, il gesto per Cosmary dopo la rottura

Pochi giorni fa, è scoppiato il gossip intorno a Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli. Tutto è nato da un post social di Nunzio che, su Instagram, ha scritto: “Il mio unico errore è stato amarti…al punto da annullare me stesso”. Un messaggio che, secondo i fan della coppia, annunciava se non un addio quanto meno una crisi. Sui social si sono scatenate varie ipotesi intorno a Nunzio e Cosmary che, con la loro storia, hanno fatto sognare i fan di Amici al termine del talent show. Nonostante le parole di Nunzio, sono tanti i fan che sperano di rivedere insieme i due, felici e innamorati, come si mostravano fino a pochi giorni fa.

Amici, LDA e Aka7even insieme a Sanremo 2024?/ Il nuovo duetto fa sognare il fandom

Ad alimentare le speranze dei fan è stato, nelle scorse ore, lo stesso Nunzio con un gesto social forte e molto importante nei confronti di Caosmary che non è passato assolutamente inosservato diventando in poco tempo virale non solo su Instagram, ma anche su Twitter.

La dedica di Nunzio a Cosmary

Tra le storie del suo profilo Instagram, Nunzio ha pubblicato un video in cui, con le note di Tiziano Ferro, mostra varie immagini tra cui anche la scritta “Io e te, tre metri sopra il cielo”. La canzone scelta per urlare il suo amore nei confronti di Cosmary è “Ti scatterò una foto“.

Lorella Cuccarini: fuori dal cast di Amici 23?/ La più amata dagli italiani compie 58 anni, battuto il tumore

Quella di Nunzio è una dedica diretta a Cosmary. L’ex allievo di Amici, infatti, ha taggato Cosmary che, per il momento non ha risposto. La ballerina deciderà di rompere il silenzio rispondendo a Nunzio?

provo un forte imbarazzo per Nunzio pic.twitter.com/AyJNOSiZDq — bea (@sonostronzaaa) August 10, 2023

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Wax: l'ex fidanzata si presenta al concerto/ Web in tilt: le reazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA