Nuova autocertificazione, Polizia “cambieremo modulo”/ Scarica Pdf: cosa serve avere

Non è uno scherzo e nemmeno una fake news: la Polizia sta per mettere a punto un nuovo modulo per l’autocertificazione necessaria per gli spostamenti di tutti gli italiani: dopo la quarantena imposta e le nuove restrizioni aggiornate e contenute nell’ultimo Decreto coronavirus 25 marzo, il Viminale e la Polizia di Stato stanno aggiornando il modulo in versione pdf che dalle prossime ore sarà possibile scaricare dal portale del Ministero dell’Interno. «Sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per intercettare i quesiti che arrivano dai cittadini», ha spiegato questa mattina il Capo della Polizia Franco Gabrielli in una intervista a Sky Tg24.

L’annuncio viene ribadito poco dopo rispondendo alle domande insistenti del giornalista, «Stiamo per editare l’ennesima autocertificazione che e’ stata in qualche modo oggetto di ironie. Noi non lo facciamo perché non sappiamo che cosa fare. Lo facciamo perché cambiano le disposizioni e dobbiamo aggiornarle. Questo nuovo modulo intercetterà moltissime delle questioni che a volte attengono alle specificità dei singoli problemi».

SCARICA QUI L’ULTIMA VERSIONE PDF DELL’ AUTOCERTIFICAZIONE

MODULO SPOSTAMENTI: I CHIARIMENTI DELLA PS DI ROMA

«Fino al 24 marzo – ha riferito ancora Gabrielli – abbiamo controllato due milioni e mezzo di persone e rilevati 110mila comportamenti non corretti sanzionati con l’articolo 650 del codice penale»: ora però con il cambiamento della sanzione prevista dal Governo nel nuovo decreto, non può cambiare anche il modulo di autocertificazione. «Una sanzione aggiornata dal governo e specifica per chi non ha rispettato la quarantena, sia essa obbligatoria sia essa volontaria è quella che fa riferimento all’articolo 260 delle leggi sanitarie e prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e una sanzione amministrativa da 500 a 5000 euro». Dando seguito a quanto lo stesso Gabrielli ha intimato ai propri agenti di Polizia sparsi su tutto il territorio, il Capo rivela le ultime indicazioni «Dobbiamo essere rigorosi ma anche umani, comprendere che i cittadini sono bersagliati con disposizioni non sempre omogenee, abbiamo infatti anche disposizioni regionali. Dobbiamo quindi far perseguire i furbi ma comprendere una parte di cittadini che vive una condizione di necessità che non sempre trova riscontri in un modulo e bisogna aiutare chi ha bisogno».

A spezzare una lancia verso le tante perplessità che il cittadino avanza sul fronte degli spostamenti e delle continue modifiche dell’autocertificazione, interviene stamane a Mattino5 il Dirigente delle volanti della Polizia Stradale di Roma, Marco Sangiovanni: «Se anche il cittadino non ha al seguito il modulo di autocertificazione lo forniamo noi, non è necessario pre-compilarlo da casa. Quello può servire a rendere più facile l’attività di controllo per motivi di minor tempo». Insomma, come deve essere ora chiaro a tutti, il cittadino può compilarlo e firmarlo davanti ai vigili: se dunque non si ha anche l’ultima, ennesima, versione del modulo, non è un problema, «l’importante è che abbia sempre al seguito un documento di riconoscimento perché bisogna accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato e l’identità».





