AVVERSARIE INTER CHAMPIONS LEAGUE, SCOPRIAMO GLI OTTO NOMI NEL SORTEGGIO DI OGGI

Sarà un sorteggio diverso dal solito, ma resta il fatto che oggi giovedì 29 agosto 2024 scopriremo i nomi delle avversarie Inter in Champions League, nella fase che fino all’anno scorso erano i gironi e adesso è più simile a un “campionato”, non fosse altro perché le 36 squadre partecipanti saranno inserite in una classifica unica. L’Inter è in prima fascia di merito grazie al suo coefficiente, ma in realtà da quest’anno ciò non costituisce più una differenza significativa, dal momento che le otto avversarie arriveranno due a testa da ciascuna delle quattro fasce, compresa quella di appartenenza.

Ecco allora che due delle avversarie Inter in Champions League usciranno dall’urna che, oltre ai nerazzurri, comprende anche Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Liverpool, Borussia Dortmund, Lipsia e Barcellona. Saranno partite certamente di alto livello, anche se pure qui la fortuna ci potrà mettere lo zampino, perché alcune sarebbero sfide davvero impervie ed altre invece più “umane”, per quanto ugualmente complicate nel cammino dell’Inter di Simone Inzaghi in Champions League.

AVVERSARIE INTER CHAMPIONS LEAGUE, I DIVIETI E POSSIBILI INCROCI PARTICOLARI

Un’altra novità da tenere ben presente in attesa di scoprire quali saranno le avversarie Inter in Champions League è che con le due rivali di ogni fascia si giocherà una partita in casa e l’altra in trasferta. Uno dei paletti confermati dall’anno scorso è invece il divieto di affrontare squadre della stessa nazione e ciò avrà un peso soprattutto per quanto riguarda la seconda fascia, perché l’Inter deve ovviamente escludere Atalanta, Juventus e Milan, per cui come possibili avversarie Inter resteranno “solamente” Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Arsenal, Bruges e Shakhtar Donetsk, con la preferenza che ovviamente andrebbe a belgi e ucraini mentre gli spagnoli sono lo spettro della passata stagione.

Il livello potrebbe essere più basso dalla terza e dalla quarta fascia, ma naturalmente con molte possibili trappole comunque da evitare come avversarie Inter in Champions League. Ad esempio in terza fascia si segnalano i campioni del Portogallo in carica dello Sporting Lisbona e quelli olandesi del PSV Eindhoven, mentre con gli austriaci del Salisburgo sarebbe un remake del girone dell’anno scorso e con gli scozzesi del Celtic un tuffo nel passato (finale persa nel 1967). Dalla quarta fascia invece bisogna escludere il Bologna e lo spauracchio principale potrebbe essere l’Aston Villa, ma staremo a vedere quali nomi emergeranno dall’urna come avversarie Inter.