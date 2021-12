Nuova lite tra Soleil Sorge e Alex Belli/ “Puoi rigirare altre persone, me no”

Una nuova lite tra Alex Belli e Soleil Sorge che dopo la puntata dello scorso lunedì hanno continuamente litigi e incomprensioni. Un nuovo litigio tra i due è nata da una motivazione apparentemente futile: il Grande Fratello ha chiesto ai concorrenti di raccontare i loro primi 70 giorni all’interno della casa e Alex Belli ha monopolizzato la scena senza lasciare spazio agli altri concorrenti di raccontarsi.

Soleil Sorge smaschera Alex Belli/ "Nel bacio ha messo la lingua... adesso basta"

Dopo l’irritazione da parte di Soleil, Alex ha cercato di capire i motivi della sua arrabbiatura e l’influencer ha ripetuto all’attore quello che precedentemente aveva detto anche a Katia e Manila e ha spiegato di non essere più incline a tollerare le sue manie di protagonismo.

Rotta l’intesa artistica tra Alex Belli e Soleil Sorge?

Soleil Sorge ha detto chiaramente ad Alex Belli: “Puoi rigirare altre persone, con me non ci provare neanche. Non stiamo parlando della vita, stai avendo una conversazione con me dove stai generalizzando delle mie caratteristiche all’ennesima potenza”. Alex Belli nel tentativo di chiudere la conversazione ha detto: “Vuoi la ragione? Hai la ragione. Non voglio discutere con te di questa roba”.

Soleil e Alex Belli, scoppia la lite al GF Vip: "Esaltato"/ La coppia la capolinea?

Il rapporto tra i due concorrenti sembra essersi rotto e la magica “intesa artistica” sembra essere svanita, o perlomeno molto ridimensionata. Soleil ha cercato di concludere la discussione con l’attore dicendo: “È inutile continuare a parlare perché le tue non sono scuse, sono raggirare tutto, ribaltare la frittata, e lo puoi fare con altre persone e non con me”.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge smaschera Alex Belli "Finte paparazzate con Delia Duran"/ "Un teatrino"

© RIPRODUZIONE RISERVATA