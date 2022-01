Nuovi concorrenti GF Vip 2021: salta Edoardo Donnamaria/ Arrivano Antonio Medugno e Gianluca Costantino

Chi sono i nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2021?

Alla finale del Grande Fratello Vip 2021 manca circa un mese e mezzo, ma nella casa di Cinecittà stanno per arrivare nuovi concorrenti. Saranno ragazzi i nuovi ingressi che proveranno ad animare la casa creando nuove dinamiche. Già nel corso della puntata in onda questa sera, infatti, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultima ora, dovrebbero varcare la famosa porta rossa Gianluca Costantino e Antonio Medugno. Due ragazzi pronti a far girare la testa alle donne della casa. Belli e palestrati, Gianluca e Antonio, su quale ragazza faranno breccia?

Escludendo Lulù Selassiè, super innamorata del suo Manuel Bortuzzo, escludendo le donne impegnate fuori, chi subità il fascino dei due “boni”?. Pare, invece, che sia saltato il terzo ingresso originariamente previsto. Il terzo concorrente che era stato annunciato anche da TvBlog era Edoardo Donnamaria, volto noto al pubblico di Forum. Pare, tuttavia, che Edoardo non parteciperà più alla sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip 2021: mistero su Edoardo Donnamaria, fuori dalla lista dei nuovi concorrenti?

Edoardo Donnamaria non entrerà più come concorrente del Grande Fratello Vip? Il mistero non si risolve. Pare, tuttavia, che Edoardo non si in quarantena, tappa necessaria prima di poter varcare la porta rossa della casa di Cinecittà. A diffondere la notizia è stata la pagina Instagram GFVip6: “Pare sia saltata la partecipazione di Edoardo Donnamaria al GF Vip! Vi daremo conferma domani”, fa sapere.

Parlando dei nuovi concorrenti, anche Deianira Marzano, attraverso una storia su Instagram, ha fatto sapere di non aver mai fatto riferimento ad Edoardo Donnamaria. Il volto di Forum e aiutante di Barbara Palombelli, dunque, non sarà un nuovo concorrente del GF Vip? E’ probabile che i nuovi ingressi siano solo due alla luce dell’abbandono di Manuel Bortuzzo e di quello probabile di Gianmaria Antinolfi che dovrebbe decidere a breve cosa fare.

