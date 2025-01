Nuovi concorrenti Grande Fratello, chi sono? Tre nuovi ingressi: Maria Teresa Ruta e non solo

Attualmente nella Casa più spiata d’Italia ci sono 17 concorrenti, dopo il ritorno di quattro concorrenti eliminati e poi ripescati, eppure gli autori hanno deciso di far entrare nel reality altri tre nuovi ingressi nella puntata di questa sera, lunedì 27 gennaio 2025. C’è molta attesa per una puntata che si preannuncia ricca di temi, non mancheranno le soprese, i confronti anche accesi e soprattutto l’eliminato che potrebbe rimanere in Casa qualora usufruisse del ‘bonus seconda vita’. Tuttavia c’è molta curiosità nello scoprire chi sono i nuovi concorrenti Grande Fratello pronti ad entrare.

Come annunciato nelle scorse settimane dal sito di Davide Maggio, nella puntata di questa sera farà il suo ingresso tra i nuovi concorrenti Grande Fratello Maria Teresa Ruta, la conduttrice e showgirl è già stata una gieffina nell’edizione del 2020, in quell’occasione ha gareggiato in coppia con la figlia Guenda Golia per poi dividersi e gareggiare come un concorrente unico mentre in questa sarà sin da subito da sola. In Casa, inoltre, troverà anche Stefania Orlando sua ex coinquilina in quell’edizione. Il suo ingresso era previsto per la puntata del 23 gennaio ma a causa dei ripescaggi e di altri temi caldi si è deciso di farlo slittare nella puntata di oggi.

Maria Teresa Ruta non sarà l’unica tra i nuovi concorrenti Grande Fratello, faranno il loro ingresso anche Mattia Fumagalli e Federico Chimirri. Mattia Fumagalli, classe 1986 è un maestro di sci già noto nel mondo dello spettacolo soprattutto per aver partecipato alla seconda edizione de Il Contadini Cerca Moglie con il suo ‘triangolo amoroso gay’. Dal mondo di Uomini e Donne, invece, arriva Federico Chimirri, corteggiatore di Sara Affi Fella e Nilufar Addati è stato anche tra i concorrenti di MasterChef nel 2022. Ed infine non sarà una vera e propria concorrente ma farà il suo ingresso in Casa anche Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, varcherà la Porta Rossa per offrire il proprio supporto alla zia Amanda Lecciso.