Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2021/ Nathalie Caldonazzo si candida ma…

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2021, gli ultimi rumors, Nathalie Caldonazzo su candida…

Dopo l’annuncio ufficiale di Mediaset sul prolungamento del Grande Fratello Vip 2021 fino a marzo 2022 cresce la curiosità degli spettatori su chi saranno i nuovi concorrenti che faranno il loro ingresso nella casa per creare nuove dinamiche tra i concorrenti.

Secondo quanto risulta a TvBlog tra i nuovi ingressi dovrebbero esserci Patrizia Pellegrino che dopo aver partecipato all’Isola dei famosi nel 2004 dovrebbe entrare in quarantena preventiva da lunedì 15 novembre e Nathalie Caldonazzo, al momento impegnata a teatro con Parlami d’amore con Francesco Branchetti, che dopo aver portato al termine il suo impegno dovrebbe varcare la porta rossa.

Al Grande Fratello Vip il gran ritorno di Valeria Marini?

Una nuova concorrente che potrebbe fare il suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 è, secondo il settimanale Oggi, Valeria Marini che farebbe il suo ennesimo ritorno all’interno della casa del Grande Fratello Vip dopo aver partecipato alla prima edizione del programma classificandosi terza.

Un altro nome possibile che potrebbe fare il suo ritorno all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 è Maria Monsè, anche lei, come Valeria Marini, ha partecipato all’edizione del reality del 2018 in cui ha fatto molto parlare di se e delle sue discussioni con Daniela del Secco d’Aragona, conosciuta all’interno del programma come la Marchesa.

