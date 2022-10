Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2022: chi sono?/ Patrizia De Blanck possibile..

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2022: nuovi ingressi in arrivo?

Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e gli abbandoni volontari di Marco Bellavia e Sara Manfuso, ha ridotto in pochi giorni il numero dei concorrenti presenti nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Tre addii che hanno cambiato i piani degli autori che si ritrovano così a decidere se puntare subito sui nuovi ingressi oppure aspettare ancora qualche settimana. I nuovi ingressi, a causa della durata del reality che dovrebbe fare compagnia ai telespettatori di canale 5 almeno fino a marzo, erano già previsti. Nuovi ingressi che, tuttavia, avrebbero rianimato la casa intorno a novembre, come accaduto nella scorsa edizione.

Dopo il terremoto scatenato dal caso Bellavia, tuttavia, nuovi vipponi varcheranno presto la porta rossa della casa di Cinecittà e sul web c’è chi pensa che già questa sera potrebbe arrivare qualche nuovo concorrente, ma chi potrebbero essere i nuovi vipponi?

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2022: torna Patrizia De Blanck?

Prima dell’annuncio del cast ufficiale del Grande Fratello vip 2022, i nomi più gettonati sono stati quelli di Patrizia De Blanck e Umberto Smaila. Due nomi che potrebbero tornare in poe per varcare la porta rossa e rianimare la casa di Cinecittà dopo i tre addii. Accanto ai nomi che, già nei mesi precedenti sono stati accostati al reality, tra i nomi che scatenerebbero l’entusiasmo dei fan del reality ci sono i nomi di Guendalina Tavassi e Tina Cipollari citati dagli utenti di Biccy che ha chiesto di scegliere i nomi che vorrebbero vedere in casa.

Escludendo la presenza di Tina Cipollari, star indiscussa di Uomini e donne, Guendalina Tavassi, con il suo carattere schietto e diretto, sicuramente riuscirebbe a creare numerose dinamiche. Chi sceglierà, dunque, Alfonso Signorini per rianimare la casa e convincere nuovamente il pubblico a seguire il reality dopo il caso Bellavia?

