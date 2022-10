Grande Fratello Vip 2022, 6a puntata/ Diretta e nominati: il ritorno di Marco Bellavia e il nuovo “triangolo”

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta sesta puntata

Dopo la puntata dedicata quasi totalmente al caso di Marco Bellavia, questa sera, in prima serata su canale 5, torna il Grande Fratello Vip 2022 con la sesta puntata. Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Bruganelli, accoglierà i telespettatori nello studio in cui arriverà, dopo l’abbandono, Marco Bellavia. Il conduttore di Bim Bum Bam, dopo aver lasciato volontariamente la casa, questa sera, tornerà in studio e, per la prima volta, racconterà come sta e cos’è successo effettivamente nelle ore precedenti al suo abbandono.

Pur essendo tornato sui social dove si è mostrato in compagnia del figlio Filippo, Bellavia non ha ancora rilasciato dichiarazioni e lo farà questa sera con Alfonso Signorini. Avrà anche un confronto con tutti i concorrenti potendo parlare, in modo particolare, con Pamela Prati con cui stava nascendo un’amicizia?

Il triangolo tra Alberto De Pisis, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Tra gli argomenti della sesta puntata della sesta puntata del Grande Fratello Vip 2022 ci sarà quello che potrebbe essere il primo triangolo amoroso della settima edizione del reality show. Da una parte c’è Alberto De Pisis che ha ammesso di essere interessato ad Edoardo Donnamaria e, dall’altra parte, c’è Edoardo che sembra aver perso la testa per Antonella Fiordelisi che, pur stando bene con il volto di Forum, non si è ancora lasciata andare per alcuni atteggiamenti che ha visto in lui con le altre ragazze della casa.

Cosa accadrà questa sera? Signorini chiederà ad Edoardo di prendere posizione e di scegliere tra Alberto e Antonella? Ci sarà un confronto tra tre? Quali saranno le opinioni degli altri concorrenti? Lo scopriremo questa sera.

Le nuove nomination al Grande Fratello Vip 2022

Chi saranno i nominati della sesta puntata del Grande Fratello Vip 2022? In pole position c’è sicuramente Gegia che dovrebbe avere sicuramente il voto di Antonella Fiordelisi, ma anche di Cristina Quaranta. Entrambe, infatti, non hanno gradito il suo atteggiamento durante l’uscita di Giovanni Ciacci. Gegia, però, potrebbe essere nominata anche da Edoardo e da altri concorrenti.

Daniele Dal Moro, invece, potrebbe puntare Pamela Prati non considerando corretto il suo atteggiamento nell’usare il bagno di Wilma Goich. Anche la stessa Antonella Fiordelisi potrebbe finire in nomination e scontrarsi proprio con Gegia come hanno ipotizzato entrambe pensando a ciò che accadrà nel corso della sesta puntata.











