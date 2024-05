Nuovi Orizzonti celebra i 30 anni/ Papa Francesco: “Soffio dello spirito che ha svegliato le coscienze”

Grande festa per i 30 anni della comunità di Nuovi Orizzonti. Come riferisce il quotidiano Il Messaggero, il grande evento si è tenuto presso il Palazzetto dello Sport di Veroli, in provincia di Frosinone, nella regione Lazio e per l’occasione Papa Francesco ha voluto mandare un video messaggio: «Saluto prima di tutto Chiara (Amirante fondatrice e presidente ndr), è stata l’artefice scelta dal Signore per portare avanti questo movimento, questo soffio dello spirito che ha svegliato tante coscienze. Per questo a voi, nel trentesimo, fate buon compleanno e fate una bella torta!».

Papa Francesco ha poi ricordato come il carisma vada custodito dalla stessa fondatrice così come dai collaboratori e dalla chiesa «Perché c’è il pericolo che si annacqui un poco. Le cose più belle del vostro carisma sono la vicinanza, ai poveri, agli scartati, a quelli che sono messi da parte della società. Li prendete con voi. Quanto mi piace quando voi andate sulle strade e prendete giovani che hanno perso l’illusione della vita e gli date un motivo per vivere e crescere, quando andate dai bambini perché sono la promessa. Vi saluto tanto. Vi do la mia benedizione. E pregate per me, non contro», ha poi ironizzato il pontefice. La festa per i 30 anni di Nuovi Orizzonti ha avuto come titolo “Convertiti alla Gioia!”, un grande messaggio di speranza rivolto a tutti e che ha richiamato non soltanto persone comuni ma anche autorità, sia religiosi che civili, quindi le istituzioni, le associazioni.

30 ANNI DI NUOVI ORIZZONTI, LA PRESENZA DI NEK E MARZOTTO

Sul palco il grande Nek, che assieme alla moglie ha portato la sua testimonianza e nel contempo ha esaltato la folla intonando i suoi brani più famosi. Filippo Neviani ha ricordato come tutto sia iniziato nel 2005, a seguito di un concerto proprio per Nuovi Orizzonti: «Così ho stretto la mia vicinanza a questa straordinaria comunità. Chiara per me è una sorella maggiore». L’imprenditore Matteo Marzotto, membro del consiglio generale e del comitato scientifico di Nuovi Orizzonti, ha invece ricordato come in quel periodo stesse attraverso un momento particolare della sua vita ma l’incontro con la comunità gli abbia «cambiato la vita».

Sul palco ovviamente non poteva mancare il personaggio più atteso, Chiara Amirante, che ha ricordato quando di notte andava in strada, nei sottopassaggi di Termini ed ha «ho visto l’inferno. Ma dal senso d’impotenza è scaturita la luce, l’amore ha operato miracoli e Dio è amore. Quindi ho visto tanti giovani passare dalla morte alla vita, uscire da tunnel terribili. La cosa più bella che è la nostra famiglia è arrivata in tanti paesi».

30 ANNI DI NUOVI ORIZZONTI, I PROGETTI FUTURI: “A FROSINONE SITUAZIONE DRAMMATICA”

Fra gli ospiti speciali della festa per i 30 anni di Nuovi Orizzonti anche don Davide Banzato, noto sacerdote spesso e volentieri ospite in tv, ma anche Andrea Bocelli, che ha inviato un video messaggio, quindi la giornalista Francesca Fialdini, e la musicista Ilaria Della Bidia. Chiara Alimirante ha ricordato come siano ancora molti i progetti in corso, a cominciare dalla Cittadella Cielo, considerata non solamente un luogo di accoglienza per le persone disagiate ma anche «un’opportunità di formazione al volontariato internazionale per chi desidera occuparsi di chi è in difficoltà».

La fondatrice di Nuovi Orizzonti racconta di una situazione drammatica a Frosinone con tantissimi giovani che sono vittime di dipendenze, ma anche di bullismo, disturbi alimentari e problemi di panico. «E quindi questo grido ci interpella continuamente. Anche quando andiamo nelle scuole, spesso sono storie nascoste dietro un sorriso. Le cause sono tantissime, ma di fondo c’è un malessere dell’anima aggravato dall’illusione che si possa trovare la felicità nelle cose materiali, successo e soldi ad esempio. Ma resta un senso di vuoto dovuto ad una cultura dell’usa e getta».











