Nuovi tronisti Uomini e Donne, chi sono?/ “Due volti sconosciuti” e spunta l’ipotesi Carola Carpanelli

Con Uomini e Donne in vacanza, il web ha dato il via alle sue ipotesi e scommesse su chi salirà sul trono nella prossima edizione. Tanti i nomi che circolano, soprattutto di volti conosciuti quest’anno, come le ‘non scelte’. Ad oggi, ciò che sappiamo con certezza, è che i nuovi tronisti non sono stati ancora scelti, tuttavia non mancano indizi su chi siederà a settembre sull’ambita poltrona rossa.

A darci nuove indiscrezioni è l’esperto di Uomini e Donne Lorenzo Pugnaloni, che su Instagram scrive: “Chi saranno i nuovi tronisti? Sicuramente vedremo volti sconosciuti (un ragazzo e una ragazza).”. Poi aggiunge: “È probabile che ci siano anche volti già noti come non scelte di quest’anno o edizioni precedenti. Ancora non sono stati scelti, di solito verso fine luglio/inizi di agosto. Ovviamente verranno presentati durante la prima registrazione”.

La prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne è prevista per fine agosto e solo allora avremo i nomi ufficiali dei nuovi tronisti. Da qualche giorno ha però iniziato a diffondersi l’indiscrezione secondo la quale uno dei troni in studio potrebbe andare a Carola Carpanelli. Un gossip partito dopo l’annuncio della rottura tra l’ex corteggiatrice e Federico Nicotera. Una notizia che ha scosso i tanti fan della coppia, che dopo la scelta in studio aveva immediatamente deciso di iniziare una convivenza. Pare tuttavia che l’idillio sia già finito: non si conoscono le motivazioni della rottura, ma pare ormai storia chiusa per Federico e Carola. Motivo per il quale in tanti già sperano che la bionda ex corteggiatrice possa fare il suo ritorno in studio, questa volta da tronista.

