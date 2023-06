Federico Nicotera rompe il silenzio su Carola Carpanelli/ “Non è una colpa averci creduto”

Federico Nicotera e Carola Carpanelli: tutto finito?

Quella tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli sembrava una crisi destinata a risolversi nel giro di pochi giorni e, invece, dagli ultimi movimenti social, pare che i due siano sempre più lontani. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno annunciato la crisi lo scorso 16 giugno senza, tuttavia, parlare di rottura definitiva. I fan hanno così rispettato il silenzio chiesto da entrambi, almeno fino ad oggi.

A parlare nuovamente della situazione che sta vivendo con Carola, infatti, è stato lo stesso Federico. L’ex tronista di Uomini e Donne sta trascorrendo le sue giornate a lavoro concedendosi qualche serata di svago con gli amici. Nessuna traccia di Carola nelle sue storie che, a sua volta, cerca di distrarsi con gli amici di sempre. Una situazione particolarmente complicata su cui ha espresso l’ultima parola Federico che ha lasciato l’amaro in bocca ai fan che sperano in una riconciliazione.

Le parole di Federico Nicotera su Carola

Cosa sta accadendo tra Federico Nicotera e Carola? L’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno deciso di prendersi semplicemente una pausa o di dividere per sempre le loro strade? Domande che si pongo i fan e alle quali, almeno per il momento, non c’è una risposta. Se Carola, infatti, pur essendo presente sui social, non ha più commentato la situazione, le parole di Federico non sono particolarmente chiare sull’argomento.

“Non è una colpa averci creduto” ha scritto in una Instragm Story, “Non mi sono mai nascosto. Me stesso, sempre, con pregi e difetti che avete visto. Questo è!”, ha poi aggiunto. Con queste parole, Federico ha scritto la parola fine sulla sua storia d’amore con Carola? I fan sperano di no.

