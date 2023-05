Nuovo allenatore Napoli/ Calciomercato, follie per Luis Enrique! Le alternative…

NUOVO ALLENATORE NAPOLI: ATTENZIONE A LUIS ENRIQUE…

Ormai è certo che Luciano Spalletti non sarà più l’allenatore del Napoli: dunque, si è già aperta la caccia al prossimo allenatore e non è un affare di calciomercato semplice, perché si giocherà con lo scudetto sul petto e, ufficialmente, il Napoli sarà la squadra da battere. Prima di aprire il ventaglio con i nomi dei papabili, dobbiamo riferire dell’ultima suggestione di Aurelio De Laurentiis: alla fine il nome di Luis Enrique potrebbe essere quello giusto. Fermo dopo la semifinale agli Europei centrata con la Spagna, già in Serie A nel 2011-2012 con la Roma (arrivò settimo e se andò subito, ma tutta la piazza ne restò affascinata e infatti l’avrebbe confermato).

Poco dopo il Triplete con il Barcellona (nel 2015) cui ha fatto rivivere un nuovo, ottimo ciclo dopo quello di Pep Guardiola. Per lui Aurelio De Laurentiis avrebbe pronta una maxi offerta: si parla (lo dice il Corriere dello Sport) di un biennale a 10 milioni a stagione, con il Decreto Crescita che darebbe una mano. Sono tanti soldi: probabilmente il presidente li spenderebbe, per il calciomercato Napoli, solo per questo allenatore. Luis Enrique dunque è più una possibilità, ma ora vediamo quali siano gli altri candidati alla successione di Spalletti.

GLI ALTRI CANDIDATI ALLA PANCHINA

Il calciomercato Napoli infatti si guarda intorno, perché quando bisogna cambiare un allenatore bisogna giustamente avere in mente vari profili. Si era anche parlato di un clamoroso ritorno di Rafa Benitez, ma al momento lo spagnolo è lontano: stuzzica in particolar modo Vincenzo Italiano, esplicitamente citato da De Laurentiis e che era già stato contattato per sostituire Gennaro Gattuso. Sempre restando in Serie A, Raffaele Palladino è uno dei primi nomi sulla lista del Napoli ma il Monza è molto vicino al rinnovo, e il giovane allenatore sogna di giocare la Conference League con i brianzoli.

Più staccato Alessio Dionisi: il tecnico del Sassuolo non convince ancora fino in fondo. Per quanto riguarda Thiago Motta, da valutare la concorrenza. Guardando all’estero, Roberto De Zerbi si trova molto bene in Premier League e poi ha conquistato con il Brighton una storica Europa League che ora vorrà onorare; per quanto riguarda Antonio Conte e Julian Nagelsmann c’è il problema dell’ingaggio (anche se per Luis Enrique verrebbero fatte follie), soprattutto il tedesco è ancora legato al Bayern Monaco e servirebbero 10 milioni per liberarlo. Insomma: anche per questi motivi Luis Enrique avanza inesorabile, ma potrebbero ancora arrivare sorprese…











