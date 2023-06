Nuovo allenatore Napoli/ Post-Spalletti: Galtier, Conte, Tuchel, la lista è lunghissima (5 giugno 2023)

NUOVO ALLENATORE NAPOLI: CHI DOPO SPALLETTI?

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Vinto lo scudetto con 90 punti, il tecnico di Certaldo ha salutato: lo aveva già detto, era nell’aria, l’anno sabbatico di Spalletti di fatto è iniziato e adesso Aurelio De Laurentiis dovrà trovare una nuova guida di una squadra che da settembre giocherà con il tricolore sulla maglia e sarà impegnata in una nuova campagna di Champions League. Lo stesso De Laurentiis, interpellato dai giornalisti, ha gettato fumo negli occhi: ha affermato di avere tutto il mese di giugno per decidere, che ci sono almeno 20 candidati sul suo tavolo e si può e si deve guardare in tutta Europa. Come districarsi allora in questo tourbillon di nomi?

Calciomercato Napoli News/ Accardi in pole per il post-Giuntoli, con lui arriva Italiano? (5 giugno 2023)

Un indizio, De Laurentiis lo ha fornito nei giorni scorsi: sempre che non sia un depistaggio, quello che pareva il principale indiziato – vale a dire Luis Enrique – è stato messo alla porta dal presidente del Napoli, che ha detto di adorarlo ma anche di non poterlo portare a Castelvolturno. Ora, chiariamoci: non avendo altre piste concrete da seguire, indovinare o anche solo ipotizzare il nuovo allenatore del Napoli in questo momento non può che essere un esercizio di fantasia, magari certo basata su quanto accaduto in passato e, appunto, sui passi che ora la società dovrà compiere per rimanere competitiva.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Pronti 15 milioni per Samardzic: trattativa ai dettagli (29 maggio 2023)

LE IPOTESI PER IL POST SPALLETTI

Scartato Luis Enrique, il nuovo allenatore del Napoli potrebbe comunque arrivare dall’estero: era stato così nel 2014, quando l’avvento di Rafa Benitez aveva significato che il Napoli si era ufficialmente lanciato in una dimensione internazionale. Con Benitez, aveva preso corpo l’ossatura di una squadra che avrebbe poi sublimato Maurizio Sarri: ecco, scelte diversissime perché lo spagnolo aveva già vinto Liga ed Europa League con il Valencia e Champions League con il Liverpool, mentre Sarri aveva portato l’Empoli in Serie A salvandolo con brillantezza e savoir faire, ma certo non si poteva considerare un allenatore di élite nel panorama del calcio europeo (ma nemmeno italiano, a dirla tutta).

Luis Enrique al Napoli?/ Giorni decisivi per il nuovo allenatore: ecco come giocherebbe lo spagnolo

La decisione di acquistare Benitez era stata poi ricalcata con Carlo Ancelotti (2018), ma quella più che altro era stata una “reazione” all’addio di Sarri, nel senso che il Napoli aveva bisogno del grande nome prima ancora che della continuità di un progetto. L’attuale allenatore della Lazio invece può essere accomunato a Gennaro Gattuso, che aveva allenato il Milan ma mancava ancora della grande esperienza. Oggi il Napoli difende lo scudetto e gioca la Champions League: potremmo parlare di Christophe Galtier e Thomas Tuchel che sono gli allenatori stranieri liberi o che si potrebbero liberare a breve, di Antonio Conte che sarebbe una scelta in pieno stile De Laurentiis, la verità è che davvero dovremo aspettare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA