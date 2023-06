Video/ Napoli Sampdoria (2-0) gol e highlights: i campioni d’Italia festeggiano (4 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI SAMPDORIA: CHIUSURA COL BOTTO!

Il Napoli chiude la stagione battendo per due reti a zero la Sampdoria grazie alle reti siglate da Osimhen, su rigore, e Simeone. I Campioni d’Italia toccano quota 90 punti in una stagione ricca di soddisfazioni ed emozioni. Saluta Luciano Spalletti che ha riportato lo scudetto dopo 33 anni. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Kvaratskhelia per Zielinski in area, il polacco calcia alto. Kvaratskhelia crossa in mezzo, non ci arriva Osimhen. Si cerca ancora il capocannoniere della serie A, Turk esce con i tempi giusti. Iniziativa della Sampdoria con Gabbiadini che serve Zanoli, esce con i tempi giusti Meret. Iniziativa di Kvaratskhelia che calcia da fuori area, palla deviata in angolo.

Partita speciale per Fabio Quagliarella che gioca l’ultima della sua carriera contro la squadra con cui ha giocato ed è tifoso. Siamo intanto giunti al ventesimo minuto di gara, siamo sempre sullo zero a zero. Gabbiadini in mezzo per Quagliarella che da ottima posizione di testa la mette fuori. Napoli che continua ad attaccare, difende bene la Sampdoria. Palla in profondità per Anguissa, Turk esce e libera. Gunter allontana la sfera destinata a Zielinski sventando un’ottima occasione. Bella azione personale di Anguissa che poi viene chiuso. Il Napoli continua a fare la partita contro una Sampdoria che si difende in maniera ordinata senza lasciare spazi. Sponda di Osimhen per Elmas in area, il tiro viene chiuso di Gunter che salva la porta di Turk. La prima frazione di gioco termina a reti bianche.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI SAMPDORIA, IL SECONDO TEMPO

Zielinski in mezzo, flipper in area che favorisce la presa di Turk. Kvaratskhelia uno contro uno, Amione lo chiude in angolo. Elmas da fuori area, palla altissima. Ottima occasione per Osimhen che si allunga la sfera e cestina la possibilità di trovare il gol. Calcia Anguissa che viene murato. Osimhen per Elmas che calcia centrale, non ci sono problemi per Turk. Palla in verticale per Malagrida, ottima la risposta di Meret. Ottimo l’ingresso del giovane Malagrida. Rigore a favore del Napoli! Contatto sul ginocchio di Osimhen, il direttore di gara indica il dischetto.

Il fallo è stato di Murru. La sblocca Osimhen! Palla nell’angolino, non può arrivarci Turk. Anguissa calcia a botta sicura in area, salva Turk! Entrano Raspadori e Gaetano per Zielinski e Elmas. Grande occasione per Gaetano su assist di Kvaratskhelia, tiro debole si Turk. Ancora Gaetano e altra grande parata di Turk! Sinistro di Raspadori che colpisce in pieno un avversario, palla in angolo. Entrano Simeone e Bereszynski per Osimhen e Mario Rui. Nel Napoli fuori Anguissa per Demme. Si ferma Gaetano che purtroppo deve uscire per infortunio, il Napoli chiuderà in dieci avendo finito i cambi. Simeone! Grandissimo gol dell’argentino che da fuori area non lascia scampo a Turk. Esce dal campo tra gli applausi del Maradona e di tutti i calciatori in campo Fabio Quagliarella. Termina il match.

VIDEO GOL NAPOLI SAMPDORIA, IL TABELLINO

MARCATORI: 64′ rig. Osimhen, 85′ Simeone.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui (77′ Bereszynski); Anguissa (79′ Demme), Lobotka, Zielinski (67′ Gaetano); Elmas (67′ Raspadori), Osimhen (77′ Simeone), Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella, Juan Jesus, Zedadka, Ndombele, Zerbin. Allenatore: Spalletti.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk; Gunter (46′ Malagrida), Amione, Murru; Zanoli, Rincon (87′ Segovia), Paoletti (87′ Ilkhan), Augello; Leris, Gabbiadini (87′ Ntanda); Quagliarella (87′ Ivanovic). A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, De Luca, Yepes, Lotjonen. Allenatore: Stankovic.

ARBITRO: Feliciani di Teramo. Assistenti: Liberti di Pisa e Palermo di Bari. Quarto ufficiale: Maggioni di Lecco. VAR: Marini di Roma. AVAR: Rapuano di Rimini.

AMMONITI: Murru.











