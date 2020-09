PAOLO, NUOVO CAVALIERE PER GEMMA GALGANI/ “Affascinato dal tuo…” (Uomini e donne)

Paolo, 62 anni, sorprende Gemma Galgani che non si aspettava un tipo così giovanile. “Che effetto ti ha fatto vederla così rinnovata?”, chiede Tina Cipollari. “Molto meglio che in tv, ha fatto un bel lavoro. Il risultato finale lo trovo molto interessante, ma ti ho traumatizzato?”, chiede Paolo alla dama torinese. “Sei attivo? Con aiuto o senza aiuto?”, chiede Tina Cipollari al nuovo cavaliere che dà una risposta affermativa. “Allora farai breccia nel suo cuore”, risponde Tina. “Quello che mi affascina è il tuo essere sempre elegante, raffinata, sei sempre pacata. Sei completamente diversa da come sono io”, spiega il cavaliere. “A parte il carattere, cosa ti ha colpito di lei fisicamente?”, chiede la Cipollari. “Per l’età che ha non è male”, risponde Paolo che poi accetta di ballare con la dama torinese (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

NUOVO CAVALIERE PER GEMMA GALGANI

Siete ancora rimasti al momento in cui Gemma Galgani ha discusso con Sirius al centro dello studio di Uomini e donne? Dimenticatelo perché nella puntata di oggi (o al massimo quella di domani) sentiremo ancora parlare di lei ma solo perché c’è un cavaliere pronto a conoscerla e che chi era presente alla registrazione (le talpe del Vicolo delle News in primis) ha giurato essere molto somigliante a Lorenzo Lamas. Non sappiamo bene se si tratta di un signore quindi dai capelli lunghi e con il fisico muscoloso o se si riferiscono alla versione “adulta” dell’attore, fatto sta che secondo le prime anticipazioni, Gemma Galgami sembra essere molto interessata a lui e che abbia già avuto modo di incontrarlo addirittura nei parcheggi degli studi del programma.

CHI E’ IL SOSIA DI LORENZO LAMAS PRONTO A CONQUISTARE GEMMA GALGANI?

Ma cosa sappiamo del misterioso sosia di Lorenzo Lamas pronto a conquistare Gemma Galgani? Secondo i primi rumors sembra proprio che l’uomo è vicentino, ha 62 anni e si è presentato all’appuntamento in jeans, anelli e capelli al vento. Ma davvero questo può essere il tipo della nuova Gemma, quella post lifting? Qualcuno li sogna già allontanarsi insieme a bordo di una moto mentre altri sono convinti che lo stile di Gemma non sia proprio quello narrato dalle anticipazioni della nuova puntata, alla fine chi avrà ragione? Lo scopriremo solo conoscendo il cavaliere.



