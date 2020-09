Gemma Galgani, lifting a Uomini e donne/ Foto: prima e dopo, come sarà il suo nuovo volto?

GEMMA GALGANI, IL LIFTING A UOMINI E DONNE

Inutile dire che sui social è già lei la regina di questo triste lunedì. Gemma Galgani sta per tornare, se a questo ci sommiamo il fatto che Uomini e donne prenderà il via e che non dovremo più rinunciare agli over perché ci sarà un mix con il classico, il giorno è fatto. Ma Queen Mary non ci ha fatto mancare la classica ciliegina sulla torta soprattutto perché è vero che Uomini e donne prenderà il via ma è vero anche che lo farà dal lifting di Gemma Galgani. La dama del trono over è sparita nel nulla in questi mesi estivi e in molti si sono chiesti il perché. Lo stesso Nicola Vivarelli, il suo Sirius, aveva dato il via ad una conoscenza con lei ma vedendo naufragare tutto visto che, a suo dire, Gemma Galgani era sparito nel nulla, e allora che fine ha fatto in queste settimane Gemma?

GEMMA GALGANI E LA LITE CON SIRIUS E VALENTINA A UOMINI E DONNE

La risposta arriverà solo oggi pomeriggio quando Gemma Galgani prenderà posto nel nuovo studio di Uomini e donne accompagnata da una serie di video che annunceranno il suo cambiamento, mostreranno il suo percorso e finalmente anche il suo vero volto. Non si capisce bene se la decisione presa sia dovuta proprio alla conoscenza (e relative polemiche) con Sirius, fatto sta che qualcuno giura che per lei ci sia già pronto un altro giovane corteggiatore. Alla fine lo scontro sarà servito. Non solo Gemma Galgani accuserà Nicola di averla usata per la popolarità ma poi rivelerà anche che Valentina Autiero lo ha cercato sui social e che i due si sono sentiti. Siete pronti per il primo siparietto (con lifting) della stagione?



