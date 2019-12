Nuovo Cinema Paradiso/ Video, su Rai Movie il film di Giuseppe Tornatore

Nuovo Cinema Paradiso va in onda oggi, 26 dicembre, alle 23.25 su Rai Movie. Si tratta di una pellicola di produzione italiana uscita nelle sale cinematografiche nel lontano 1988. Il film si basa su un soggetto scritto da Giuseppe Tornatore, lo stesso Tornatore è stato scelto dalla casa di produzione (Cristaldifilm) per ricoprire il ruolo di regista. Ottime le musiche della pellicola composte dai fratelli Morricone, per un film che può essere senza dubbio inquadrato nel genere dei film drammatici. Il cast scelto da Tornatore è di ottimo livello, il protagonista viene interpretato da Jacques Perrin nell’età adulta e da Salatore Cascio e Marco Leonardi nelle parti precedenti della sua vita.

Nuovo Cinema Paradiso, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Nuovo Cinema Paradiso. Salvatore de Vita è ormai un affermato regista romano che ha lasciato la Sicilia quando era bambino e da allora non ha più rimesso piede nel suo paese d’origine. Un giorno al rientro dall’ennesima giornata di lavoro apprende dalla madre della morte di un suo amico d’infanzia, Alfredo. Nella notte i ricordi conquistano la mente di Salvatore e lo riportano negli anni della guerra, anni in cui il cinema era l’unica distrazione nel suo piccolo paesino della provincia dov’era nato. Con struggente nostalgia ricorda l’episodio che lo aveva visto protagonista insieme ad Alfredo nella sala parrocchiale gestita da un parroco inflessibile, e ricorda anche come la sua passione del cinema era nata aiutando Alfredo mentre disponeva le pellicole del Nuovo Cinema Paradiso. Salvo non potrà mai dimenticare Alfredo, perché grazie alla sua perizia egli era diventato il regista affermato che era nel presente. La notte passa e i ricordi si accavallano, ricordi che alla fine si focalizzano nel consiglio che Alfredo aveva dato al ritorno dalla visita militare a Salvatore. Il ragazzo che nel frattempo era diventato cieco aveva infatti spronato l’amico a cercare fortuna altrove, e a lasciar perdere la storia d’amore con Elena, una storia che non sarebbe riuscita a decollare stante l’avversione della famiglia di origine della ragazza. Quella spinta aveva portato Salvatore nella città eterna e grazie alla perizia che aveva acquisito negli anni del Nuovo Cinema Paradiso a portarlo a conquistare il successo. Il regista si sofferma altresì sulle motivazioni che lo avevano portato a non ritornare nel paese natio, egli con il passare delle ore capisce che quella decisione era sbagliata e alla fine decide di abbandonare i suoi propositi. All’alba il regista matura infine una decisione difficile ma scontata, decisione che lo porterà per la prima volta dopo decenni nel suo paese d’origine, un viaggio che avrà anche il prioritario scopo di onorare, con la partecipazione al suo funerale, la memoria dell’amico di un tempo.

